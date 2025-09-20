Un impacto de 100 millones y más de 20.000 empleos: Andalucía atrae unos 1.400 rodajes que dejan huella

La importancia de Andalucía en la industria del cine es indiscutible. Como escenario de historias, como germen de ideas, como cuna de grandes actores y actrices, como lugar de referencia. Aunque como varias voces reconocían esta semana en la mesa redonda Cádiz con la industria audiovisual, organizada por El Correo de Andalucía para la tercera edición del South International Series Festival, "Andalucía no puede quedarse en un escenario" para las historias ajenas "en las que no esté presente ni nuestro acento ni nuestra manera de trabajar y entender la vida".

En los últimos años, según los últimos datos presentados en 2023 por Andalucía Film Commission, Andalucía ha acogido alrededor de 1.400 rodajes, lo que ha generado un impacto económico -directo e indirecto- de 100 millones de euros y más de 20.000 empleos. Sin duda, el cine es un motor económico en la comunidad autónoma y, por suerte, la industria tiene motivos para quedarse en el sur de España.

En el debate que tuvo lugar en Cádiz precisamente participó Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission, que puso como ejemplo que "podemos traer a Tom Cruise a rodar a Cádiz, pero aquí hace falta un equipo local tanto técnico como de producción, y todos los que vienen de fuera confirman el alto nivel que se encuentran”. Un nivel que, unido a las localizaciones, hace que "podamos convencer a quienes quieren grabar una serie o una película que, entre Cádiz y Shanghái, se queden aquí".

El director de cine Alejandro Amenábar durante el rodaje de 'El cautivo' con Julio Peña, que interpreta en la película a Miguel de Cervantes. / Lucía Faraig

Querol, en una entrevista concedida a Europa Press, ha ofrecido más datos sobre los rodajes que ha habido en Andalucía. Las películas Golpes, 9 Lunes y Coraje, junto con las series The Walking Dead: Daryl Dixon, Young Sherlock, Berlín, Entre Tierras y Fallen, son algunos de los proyectos audiovisuales que se han rodado este año en la comunidad autónoma. Ha destacado que, a nivel nacional, gracias a los incentivos fiscales ofrecidos por las administraciones públicas, cada euro invertido en el sector audiovisual genera un retorno de nueve euros en la economía. "Así que sí, es un sector, una industria, rentable para el territorio", ha afirmado.

Ahora el reto será que ese talento andaluz que se va creando entre las producciones nacionales y las que vienen de fuera se quede en la tierra. Alfonso Sánchez, director, actor y guionista, lamentaba la pena que es que esos talentos que hemos fabricado se están yendo fuera”. El problema en ese campo es doble: se marchan los artistas “y se rompe la continuidad con la gente joven”. Y Jaime Alonso, responsable de programación e Industria del South International Series Festival, hablaba de que "cuando formas parte de un festival es normal que te lleguen muchas propuestas y, en el caso de Andalucía, nos llegan trabajos a un gran nivel".

Los rodajes más destacados de este 2025

La película Golpes, dirigida por Rafa Cobos, se ha rodado en Sevilla, al igual que 9 Lunas, bajo la dirección de Patricia Ortega, que también ha tenido como escenario principal la capital hispalense. Por su parte, la película Coraje, dirigida por José Manuel Rebollo y producida por Paracon Producciones, se ha grabado íntegramente en Cádiz capital, y tiene previsto su estreno el próximo 17 de octubre.

En cuanto a las series, The Walking Dead: Daryl Dixon, producción de AMC con servicio de producción a cargo de la empresa malagueña Ánima Stillking, ha sido rodada durante diez meses en España. En Andalucía, las grabaciones se han realizado en enclaves emblemáticos como los Reales Alcázares y la Casa de Pilatos, en Sevilla, así como en el mirador de San Nicolás y la Alhambra, en Granada.

El equipo de producción de la serie ha sido mayoritariamente español: un 98% del personal técnico ha sido nacional, con 322 profesionales trabajando de forma permanente. Además, el 93% de los 70 actores y el 98% de los 123 especialistas de acción también han sido españoles. Asimismo, la serie ha contado con 2.491 extras locales y ha trabajado con un total de 2.694 proveedores españoles.

Rodaje de la serie 'Berlín', de Netflix, en la calle Cuna de Sevilla / Jorge Jiménez

Por otro lado, la serie Young Sherlock, dirigida por Guy Ritchie para Amazon Prime Video, ha sido rodada en diversas localizaciones de Andalucía, incluyendo Cádiz, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sevilla y Nerva (Huelva). Solo en la capital gaditana, la Cádiz Film Office estima un impacto económico de dos millones de euros.

Asimismo, la segunda temporada de la serie Berlín ha sido grabada en localizaciones de Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz), mientras que parte del rodaje de la segunda temporada de 'Entre Tierras' se ha llevado a realizado en el Cabo de Gata, en Almería. Por su parte, la serie sueca Fallen ha rodado su segunda temporada en distintos puntos de la provincia de Málaga, como Alhaurín de la Torre o Fuengirola.

Próximos estrenos rodados en Andalucía

Todas estas producciones se suman a las ya rodadas a lo largo de 2024, muchas de las cuales aún están pendientes de estreno. Entre ellas, destacan Los Tigres, de Alberto Rodríguez, filmada en la provincia de Huelva y con estreno previsto para el próximo 31 de octubre de 2025, y la serie El refugio atómico, de Vancouver Media, rodada en las provincias de Granada y Cádiz, cuyo estreno está previsto para finales de 2025.

Entre las películas ya estrenadas, se encuentran Tierra de Nadie, rodada en Cádiz con Luis Zahera, Jesús Carroza y Karra Elejalde, que llegó a los cines en marzo; Pídeme lo que quieras, filmada en Jerez (Cádiz) y basada en la novela de Megan Maxwell, estrenada en noviembre de 2024; y Vírgenes, dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo y filmada en la provincia de Málaga, que se estrenó el 20 de junio.

También se ha estrenado recientemente El Cautivo, de Alejandro Amenábar, el pasado 12 de septiembre, con algunas escenas rodadas en Sevilla. Otras producciones destacadas de 2024 incluyen Mango, una serie danesa para Netflix grabada en la Axarquía malagueña; Tras el verano, dirigida por Yolanda Centeno, rodada en Sevilla y estrenada en marzo; y Fin de fiesta, producida por La Claqueta, que se estrenó en enero de 2025 tras ser rodada en la provincia de Huelva.

En cuanto a las series, Cuando nadie nos ve, producida por Zeta Studios para HBO Max y protagonizada por Maribel Verdú, fue rodada en Morón de la Frontera (Sevilla) y se estrenó el pasado 7 de marzo. También se estrenó en enero la segunda temporada de El juego del alma, secuela de La chica de nieve de Netflix, rodada en la ciudad de Málaga.

Por su parte, Ella, maldita alma, una producción de Plano a Plano para Telecinco, se rodó en distintas localizaciones de la provincia de Cádiz. La serie francesa Lucky Luke eligió como escenario el desierto de Tabernas, en Almería, mientras que The Girlfriend, producción de Prime Video USA dirigida por Robin Wright, se grabó en Málaga, Marbella y Ronda. Finalmente, la serie francesa Zorro, protagonizada por Jean Dujardin, también ha sido rodada en la provincia de Almería.