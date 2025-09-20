Conciertos, teatro y exposiciones: estos son los planes culturales que no te puedes perder esta semana en Sevilla

La última semana de septiembre, para algunos (pocos) todavía vacaciones, ofrece una amplia gama de actividades y planes culturales para todas las edades en Sevilla capital. Los hay para todos los gustos y todas las edades, desde conciertos hasta exposiciones, conferencias o teatro.

Lo que ya ha acabado este sábado son las XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar. Esta nueva edición cierra este 20 de septiembre con el concierto 'Vientos de bandoneón' de Andreas Prittwitz y Claudio Constantitni a las 22.30 horas. Igual que el Pop CAAC, que cierra su edición 2025 con el concierto que ofrece Loquillo este sábado a las 21:00 horas con entradas desde 40 euros.

Festival de Ópera de Sevilla

Ya están a la venta las entradas del Festival de Ópera de Sevilla. La lírica forma parte del alma de la ciudad, por ello, el Ayuntamiento de Sevilla arranca una nueva cita bienal, cuya primera edición se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025. Espacio: Real Alcázar de Sevilla, Real Fábrica de Artillería, Teatro de la Maestranza, Espacio Turina y casas palacio como Palacio de las Dueñas, Casa de Salinas y La Santa caridad.

Visitas nocturnas teatralizadas al Real Alcázar

El Real Alcázar de Sevilla presenta una nueva edición de sus Visitas Nocturnas Teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran todos los jueves y viernes hasta octubre.

Conferencia de Juan Ramón Rodríguez Mateo

El investigador Juan Ramón Rodríguez-Mateo conversará con los dos artistas protagonistas de la exposición La mirada interior. Interrelaciones y Desvíos 01. La actividad, dirigida a un público interesado en la cultura contemporánea, ofrece un espacio accesible de intercambio sobre los procesos creativos y las temáticas de la muestra, centradas en la introspección, la identidad y la conexión entre arte y mirada interior.

Es el martes 23 de septiembre en la Sala de las Pinturas, Espacio Santa Clara, a las 19:30, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición 'El perro negro' de Paco Pérez Valencia

La exposición recorre cuatro décadas de la trayectoria del artista Paco Pérez Valencia, uno de los creadores más singulares vinculados a Sevilla. Con más de 240 obras estructuradas en tres espacios temáticos -El banquete, El silencio y La vida-, ofrece una mirada poliédrica a un universo creativo en constante transformación.

Del 24 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026 en la Sala Atín Aya (Calle Arguijo, 4, Sevilla). Hora: de martes a sábado de 11:00-14:00/17:00-20:00 y domingos y festivos de 11:00-14:00. Entrada libre hasta completar aforo.

El palacio de los archivos'

El Archivo Histórico Provincial presenta una exposición virtual con documentos e imágenes de los fondos del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del ICAS del Ayuntamiento de Sevilla. Nacido de una colaboración entre el Consistorio y la Junta de Andalucía, El palacio de los archivos muestra al público documentación para conocer la historia de la ciudad y del propio edificio que acoge la muestra. La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre y la entrada será gratuita.

'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Sevilla. La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de junio de 2026, permite que, por primera vez que las obras del Hospital de la Caridad abandonen su lugar habitual y se presentan como un conjunto, como el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, las concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El museo tiene la entrada gratuita y se puede visitar los domingos de 9:00 a 15:00 en la Plaza del Museo, 9. Además, el visitante podrá disfrutar del resto de obras del gran museo sevillano en el que se incluyen varios Velázquez, numerosos Murillo u obras de Gustavo Bacarisas.

Exposición '¿Soñaba Curro con pájaros eléctricos?'

Este pasado 19 de septiembre se inauguró en LAB la exposición Fabular lo fabulado Vol. 1: ¿Soñaba Curro con pájaros eléctricos?, que permanecerá abierta hasta el 11 de octubre. Se podrá ver una revisión crítica de los relatos sobre la Expo’92, cuando nació Curro, la mascota oficial.

La exposición podrá visitarse en la Calle Peral, 57, de la Alameda de Hércules, del 19 de septiembre al 11 de octubre, con entrada libre. El horario será de martes a viernes de 17:30 a 20:30 h, y los sábados en doble sesión de 12:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h.

‘Siguiendo el Camino Torcido’, de Curro González

Se trata de una retrospectiva sobre los más de cuarenta años de trayectoria de Curro González a través de obras inéditas, grandes formatos y guiños a referentes como Hogarth, Matisse o Bruegel. Reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista: pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación.

Hasta el 28 de septiembre en el Espacio Santa Clara. Hora: martes a sábado de 10:00-14:00h y 17:00-20:00h; y domingos y festivos de 10:00-14:00h. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición: ‘Retroalimentación’, de Luis Gordillo

El autor sevillano Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura expone en “Retroalimentación”, comisariada por Sema D’acosta, piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad. En las cuatro salas que ocupa la muestra conviven fotografías, recortes de prensa, pinturas y dibujos que evidencian la obsesión de Gordillo por el rostro humano, con gran presencia de lo artesanal.

Hasta el 20 de diciembre 2025 en el Espacio Santa Clara. Hora: martes a sábado de 10:00-14:00h y 17:00-20:00h; y domingos y festivos de 10:00-14:00h. Entrada libre hasta completar aforo.