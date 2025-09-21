Cayetano pone "fin" a su etapa en los ruedos: así fue su última tarde en Écija

Con un escueto mensaje en sus redes sociales ponía fin a su carrera: "Fin". Cayetano se despidió de los ruedos este sábado en la plaza de toros de Écija tras decir adiós a una carrera entregada a su profesión truncada este año por las lesiones y una detención policial.

El torero de Ronda compartió cartel con Curro Díaz y Ángel Jiménez "El Astigitano". Salió a hombros junto al torero ecijano en una tarde que pudo disfrutar ante su público y ante sus seres queridos: estuvieron presentes su cuñada, Lourdes Montes y por Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Sin embargo, ninguno de sus hermanos estuvieron en la plaza de toros.

La última faena de la tarde se la brindó a su hijo con unaS palabras muy emotivas, según recoge Europa Press. El pequeño recibió la montera de su padre y la levantaba después con los brazos ante el aplausos del público. Minutos más tarde, bajó desde las gradas hasta el burladero donde su padre le le dio un beso lleno de cariño.

Una temporada truncada por las lesiones y la detención

Minutos más tardes, aún con el traje de malva y plata, colgó una foto en sus redes sociales anunciando su despedida de los ruedos. Sucedió en Écija. Era su último contrato en el que estaba acartelado esta temporada.

Una temporada que precisamente no ha tenido la suerte que le hubiera gustado en los festejos acartelados. Su actuación en La Maestranza fue emotiva en el que escuchó los sones de Tejera en su última faena. Gran detalle de la banda.

Pero, el mayor varapalo llegaría el 30 de junio. Aquella noche, Cayetano sufrió un altercado con una dependienta en un restaurante de hamburguesas y tuvo que ser detenido por la policía. "Está viviendo una época difícil y se encuentra mal anímicamente" expresaba Joaquín Moeckel, abogado del torero, sobre Cayetano tras denunciar a los policías por "reacción desproporcionada".

Hay que recordar que el propio torero también perdió varios festejos taurinos en el mes de julio por culpa de las lesiones que sufrió esa fatídica noche. Además, un percance con un novillo en el campo le hizo estar en el dique seco desde el pasado 25 de julio y perderse varios contratos. "Contusión en entrenamiento de 2º dedo del pie izquierdo con resultado de una fractura de la falange, además de numerosos hematomas en el pectoral y el glúteo", rezaba el parte médico.

Fin a una carrera taurina de 20 años

Desde entonces, el propio torero regresó a los ruedos a finales de agosto en Tomelloso tras probarse en diferentes tentaderos y encontrarse plenamente recuperado.

El hijo de Paquirri pone fin a su carrera de 20 años: una como novillero y 19 como matador de toros. En el recuerdo quedan los triunfos en el albero del último torero de la saga de los Rivera en activo.