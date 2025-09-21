Cornada de pronóstico grave a Serafín Marín en Las Ventas

Espeluznante cornada a Serafín Marín en el primer toro de la tarde en Las Ventas. El torero catalán sufrió una cornada en el cuarto lance de salida por el toro de Monteviejo. El animal lo levantó hasta en tres ocasiones con violencia quedando a merced de las tablas. El diestro se levantó y tenía la taleguilla abierta con una cornada en el muslo, además de sangre en la frente tras el impacto contra el albero, según informa Mundotoro.

Según reza el parte médico de la empresa Plaza 1, el torero presenta "herida por asta de toro en el tercio medio-inferior de cara lateral externa del muslo derecho, con una trayectoria ascendente de 30 cm que causa destrozos en la fascia lata y vasto externo. Heridas inciso contusas en región frontal izquierda y occipital".

El cartel queda en mano a mano

El diestro ha sido internvenido de urgencia en la enfermería por los cirujanos de la plaza, García Padrós y García Leirado, y ha sido trasladado al Hospital Fraternidad Muprespa-Habana. El cartel queda finalmente en mano a mano entre Juan Pablo Sánchez y Luis Gerpe, en el desafío ganadero de Monteviejo y Partido de Resina.