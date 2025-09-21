En la senda de los Lumiére: las primeras fotos en color de Sevilla viajan a París un siglo después

La Ciudad Universitaria Internacional de París acoge estos días, en el Colegio de España, la exposición Sur les pas des Lumière. Séville en couleurs (Tras la senda de los Lumière. Sevilla en color), organizada con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, una cita de enorme fuerza en la capital francesa que esta vez tiene a la capital andaluza como protagonista.

La muestra, comisariada por Luis Méndez, director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, ya se pudo ver en la Casa de la Provincia en febrero de 2024. También en París reúne los primeros autocromos en color de Sevilla, realizados por Auguste Léon entre el 23 y el 26 de junio de 1914, apenas un mes antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Estas placas de vidrio, inventadas por los hermanos Lumière en 1907, forman parte del ambicioso proyecto Archives de la Planète impulsado por el banquero Albert Kahn, que aspiraba a documentar la diversidad cultural del mundo como gesto de fraternidad entre pueblos.

Ese ideal conecta de manera natural con la sede elegida. La Cité Internationale Universitaire de Paris, inaugurada tras la guerra bajo el espíritu pacifista de la Sociedad de Naciones, se concibió como un campus donde los distintos países pudieran convivir en educación y diálogo. El Colegio de España, que hoy alberga la muestra, fue inaugurado en 1935 con un acto solemne presidido por Miguel de Unamuno y con la presencia de José Ortega y Gasset. En esa ceremonia, Unamuno, entonces rector de la Universidad de Salamanca, pronunció el discurso titulado El destino de España y la universalidad de su habla.

El regreso ahora de aquellas imágenes de Sevilla a París simboliza un puente entre el internacionalismo fotográfico de 1914 y el pacifismo de entreguerras en un contexto actual marcado por el posicionamiento que ha de tomar Europa ante la barbarie que está ocurriendo con el pueblo palestino.

Los veinticinco autocromos de Léon, conservados en el Musée Albert-Kahn, muestran una Sevilla real, bañada en colores sorprendentes: plazas, monumentos, patios, escenas cotidianas capturadas justo antes de las grandes transformaciones urbanas de los años veinte. Junto a ellas, el visitante encuentra guías de viaje, objetos de época además de material audiovisual que retratan la ciudad que fue.

Pero estas fotografías también dialogan con la historia del arte. En aquellos años, recuerda su comisario, "fueron muchos los artistas franceses que viajaron a Sevilla en busca de luz y color. Henri Matisse recuperó allí su deseo de pintar, encontrando en la ciudad la intensidad cromática que alimentaría las vanguardias". La Sevilla de los autocromos y la Sevilla de Matisse "se entrecruzan en un mismo relato: el de una ciudad capaz de inspirar tanto la documentación científica como la exploración estética", reflexiona Méndez.

La exposición se organiza con el apoyo de la Diputación de Sevilla, el Museo Albert-Kahn y universidades parisinas. Puede visitarse hasta el 5 de octubre, con entrada libre.