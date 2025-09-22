Lorcafobia

Prometo que trato de vencer esta aversión incontrolable que me devora cada vez que veo una alusión a Lorca, o peor, cualquiera de las composiciones ridículas que se hacen con su nombre, en una propuesta flamenca. Desde luego, nada tiene que ver el granadino ni su obra con esta repulsión que desde hace años me provoca todo que se hace desde lo jondo acerca de él.

Este verano, sin ir más lejos, asistí con ansiedad al espectáculo Romance sonámbulo que trajo la compañía de Antonio Najarro al Flamenco On Fire y donde se revisaba uno de los poemas más emblemáticos del Romancero gitano, publicado en 1928, “que explora el universo andaluz y gitano a través de imágenes poéticas cargadas de simbolismo”, explicaba el programa de mano. Ojú. Romancero soporífero, pensé después.

Como me temía, una vez más, lo que vi en el escenario fue una sucesión de arquetipos que para nada profundizaban en el complejo mundo del escritor y que, básicamente, se limitaba a repetir hasta el hastío los mismos tópicos que los artistas flamencos han ido perpetuando desde la capa más superficial. Aprovechando, eso sí, el tirón mediático de uno de nuestros iconos culturales más universales.

Compañía de Antonio Najarro en el Baluarte de Pamplona. / Susana Giron

La instrumentalización de Federico García Lorca y la banalización de su imaginario han llegado a un punto tan insoportable que cuando los aficionados vemos su nombre en un cartel procuramos evitar acudir a la convocatoria o resoplamos al tomar asiento. Por supuesto, porque nos anticipamos al aburrimiento y la falta de gusto que marca muchas de estas propuestas, repletas de lugares comunes y manidas obviedades.

Recuerdo al respecto las Cuatro lunas que estrenó en 2013 Pilar Távora en el Teatro Central dentro del ciclo Flamenco viene del Sur, ahora Andalucía.Flamenco. Entonces me quedé perpleja por la sobrecarga de recursos facilones (velas, gasas, inciensos, proyecciones de power point de referentes andaluces…) que invadió la escena, pese a que el texto de Juego y Teoría del Duende, sobre el que se basaba, advierta de que “nunca encontrarás el duende en lo artificial”.

Por supuesto, bajo la inspiración del poeta, se han creado desde el flamenco obras maravillosas e inolvidables que han enriquecido sus versos e invitado a leer al de Granada desde otros lugares. Lo hizo Camarón con La leyenda del tiempo (1979); Morente primero con El lenguaje de las flores (1972) y luego con Lorca (1993) y Omega (1996), a partir del que ya no hemos podido visitar Nueva York sin ponerle melodía a estos poemas; la exitosa versión de La casa de Bernarda Alba, que llevó a escena en 1997 un poderoso Antonio Canales en el papel de Bernarda; el Aleluya erótica protagonizado por Rosario Toledo, José Valencia y Dani de Morón en una adaptación de Atalaya sobre la tragicomedia de Don Perlimplín y Belisa en su Jardín, que nos emocionó a todos en la Bienal de Flamenco de 2012 y se hizo con el Giraldillo al Mejor Espectáculo; o, por citar algunos de los que han calado más en mí, el Pineda de Patricia Guerrero como directora del Ballet Flamenco de Andalucía que vimos en el Teatro de la Maestranza.

No he visto las representaciones de este año del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, pero me parece lógico y necesario que en su ciudad natal se contribuya a la difusión de su legado con un ciclo permanente. Lo que me resulta un despropósito es que, sin sentido, y a veces hasta sin respeto, se recurra a Lorca por falta de creatividad, pobreza cultural o buscar una rentabilidad comercial a la creación.

Ahora que ha empezado la vuelta al cole me emociona recordar el fervor, el rigor y el ahínco con que mi profesora de literatura del instituto, Carmen Durán, nos acercó a Lorca en la optativa de literatura dramática que cursamos unos cuantos frikis repipis. En estas clases, nos bebimos los grandes títulos del autor en una completísima formación en la que la entusiasta maestra nos obligaba a detenernos en cada línea, analizar los textos y el contexto, hurgar en lo que escondía cada palabra, dibujar los personajes, definir los temas y pensar incluso cómo los llevaríamos a escena, antes de, como colofón, llevarnos al Teatro Lope de Vega cuando se veían allí los clásicos.

Así descubrí al poeta y escritor herido, complejo e insondable que, desde lo más simbólico a lo más referencial, recogía los grandes conflictos de la humanidad y entendí que lo que decía adquiría distintos significados según quiénes los leíamos, cuándo y cómo. Y eso me volvió loca, pero sin erre.

Por más que algunos no se enteren Lorca no es -sólo- la luna, el verde que te quiero verde o el verso impostado que abandera una Andalucía frente a la que él se revelaba constantemente

Comparto, por tanto, la fascinación por Lorca y entiendo que su vinculación con lo jondo nos haga sentirlo de los nuestros. Pero choca el poco interés por indagar en otras tantas fuentes culturales cercanas (Machado, Alberti, Cernuda, Juan Ramón Jiménez…) cuyo discurso puede resultar igual de inspirador y la tendencia a reducir la figura del creador a una camiseta de souvenir. Por no hablar de las falsedades que alimentan el mito desde un romanticismo caduco, naif e innecesario.

Por más que algunos no se enteren Lorca no es -sólo- la luna, el verde que te quiero verde o el verso impostado que abandera una Andalucía frente a la que él se revelaba constantemente. Esa Andalucía de escaparate que alimenta tópicos con golpes de pecho. Ese flamenco que saca mecanismos de defensa frente a no se sabe qué enemigos para acabar entregando las armas. El que, de tan visto, aburre.