Nacho Vegas presenta su nuevo disco en Sevilla dentro del festival Insólito

Nacho Vegas se une al cartel de Insólito, el nuevo festival de Green Cow Music, con un concierto que tendrá lugar el próximo 19 de febrero de 2026 en la Sala Custom. El reconocido artista asturiano presentará en Sevilla su nuevo trabajo discográfico, Vidas semipreciosas, del que acaba de lanzar su primer single, Alivio, y que confirma una nueva etapa del cantautor.

Referente indiscutible de la música independiente en castellano, el músico y escritor ha tejido durante más de dos décadas un cancionero tan íntimo como social, profundamente emocional y crítico, que lo consagra como una de las voces imprescindibles de la cultura contemporánea.

El concierto en Sevilla será una oportunidad única para escuchar su nuevo trabajo, en el que el artista busca y reflexiona sobre la belleza. Nacho Vegas se convierte así en otro de los artistas confirmados en el nuevo festival Insólito, que arrancó el pasado sábado, 20 de septiembre, con Loquillo y que se extenderá hasta mayo de 2026 en diferentes espacios de la ciudad.

Aunque el concierto está previsto para febrero del 2026, las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 25 de septiembre. Para el resto de espectáculos confirmados, ya se pueden comprar las entradas en la web de Insólito.

La próxima cita de este festival este miércoles, 24 de septiembre, con el concierto en la Sala Pandora de Xavier Rudd. Este sábado también está previsto el concierto de India Martínez en Fibes.