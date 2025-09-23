Las obras del Lope de Vega sufren un nuevo revés: paralizada la adjudicación del contrato del elevador escénico

Las obras del Teatro Lope de Vega sufren un nuevo revés en el arranque de la tercera temporada en la que el emblemático espacio escénico de la Exposición del 29 sigue sin programación ni público. Ahora el escollo está en la adjudicación del contrato de "suministro e instalación de elevador de escena" de este espacio cultural. En este momento, ese contrato está paralizado. Se ha dejado sin efecto la adjudicación del elevador, se ha excluido de la licitación a la empresa que había ganado el concurso y se ha vuelto, si no a la casilla de salida, a dos casillas más adelante, pero aún estamos en la primera fase del proceso.

"Está pendiente la resolución del recurso del licitador y cuando esto quede resuelto se pasará al siguiente licitador. No debe de tardar mucho, pero no hay confirmados plazos". Oficialmente, esto es lo único que trasladan desde fuentes municipales. Reconocen la paralización del contrato de construcción del elevador, lo que pasa por ser una de las partidas más importantes reservadas a la puesta al día y reforma integral del teatro. Sin este elemento no se puede levantar el telón porque, básicamente, un elevador en un teatro es vital porque eleva o baja actores y decorados para facilitar cambios de escena, entradas y salidas del escenario y facilita los efectos visuales.

La solvencia técnica, en cuestión

En el informe con el que el Ayuntamiento justificó en septiembre de 2023 el cierre inmediato del teatro se alegó falta de seguridad en el elevador-montacargas, cuya instalación remitía a finales de los 80. Pero no fue hasta primeros de este 2025, y tras la presión del propio sector y una vez ya habilitado el presupuesto municipal, que el Ayuntamiento logró mover la pesada maquinaria administrativa para publicar en la plataforma el pliego de contratación con las condiciones técnicas para el suministro e instalación de este elemento escénico. En ese primer intento, la licitación quedó desierta. Era marzo.

El segundo intento fue el pasado 14 de abril. El plazo de ofertas finalizó el 5 de mayo y días más tarde la Mesa de Contratación resolvió a favor de Atlántico 18, que presentó la oferta más económica, 139.230 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses (dos meses menos de lo que planteaba la licitación). La reducción de plazos es un aspecto a valorar dentro de los criterios del contrato.

El informe del Ayuntamiento de Sevilla fechado el 31 de julio y que ha sido consultado por El Correo de Andalucía, relata qué ha sido de este contrato desde el día de la adjudicación.

Atlántico 18, la empresa adjudicataria, presentó en el momento de la oferta "la solvencia externa" de la empresa Maquinaria Escénica S.L.U. como operador económico. En la documentación que aportan a la administración se fija entre ambas empresas "el compromiso de que Maquinaria Escénica ponga a disposición efectiva los medios técnicos necesarios para desarrollar la obra". Sin embargo, "una vez adjudicado el contrato y antes de la formalización del mismo, se presenta por parte de Atlántico 18 un escrito manifestando la imposibilidad de contar con los medios externos acreditados y admitidos". Esa comunicación al Ayuntamiento tuvo lugar el 15 de julio.

Con todo, Atlántico 18 le presentó al Ayuntamiento una nueva empresa con la que solventar el plante de Maquinaria Escénica: se trataba de Escénica Ingeniería S.L. "Se ha buscado un sustituto de mayor capacidad técnica para satisfacer los requerimientos del pliego y no perder la solvencia técnica", defendía la adjudicataria. Para Atlántico 18 se trata, según se lee en el informe, de "un cambio de la empresa a la que se recurre, ante la negativa de la primera empresa recurrente, en fraude de ley, de continuar, afirmación que queda demostrada, con una deslealtad empresarial sin precedentes".

Atlántico 18 llegó a remitir esa comunicación incluso al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla (TARCAS), que derivó la resolución de este asunto a la Mesa de Contratación por no ser su competencia, pero, eso sí, advierte en su escrito que "una cosa es la solvencia, sea la propia o la de los terceros, cuya existencia debe existir a la fecha límite de presentación de proposiciones, y otra muy distinta la acreditación del licitador de que dispondrá de esos medios de terceros, que ha de acreditarse antes de la adjudicación".

"El cambio de empresa una vez adjudicado el contrato va en contra del principio de igualdad"

En el informe, que firma el Servicio Administrativo de Edificios Municipales, desde donde se está llevando la mayor parte de obras que requiere el Lope, "permitir el cambio de empresa una vez adjudicado el contrato iría en contra del principio de igualdad de trato, no discriminación y transparencia que debía regir el proceso de adjudicación, ya que permitir la subsanación y/o modificación de dicho requisito supondría dar una nueva oportunidad al licitador de corregir una carencia sustancial".

De este modo, la jefa de servicio acuerda "dejar sin efecto la adjudicación del contrato" a Atlántico 18, "excluir de la licitación la oferta presentada" por esta empresa y "entender que ha retirado su oferta, habida cuenta de la pérdida de solvencia técnica con la que contaba en la fecha de la adjudicación" y "continuar el procedimiento de contratación retrotrayendo el expediente a la fase de requerimiento previo del siguiente clasificado"y "anular los documentos contables (...) al objeto de posibilitar la tramitación de la nueva adjudicación del contrato". Según el informe municipal, quedó segunda Industrias Maquiescenic, que presentó una oferta por 147.073 euros.

Es decir, vuelta a empezar.

La idea con la que trabaja el Ayuntamiento es que el teatro esté abierto la próxima primavera y, sobre todo, que estas tablas vuelvan a ser sede de la Bienal de Flamenco, que se inaugura en la segunda semana de septiembre. El calendario aprieta y los plazos de la administración y de la ejecución de un proyecto de esta envergadura es el que es: mínimo cuatro meses de ejecución una vez formalizado el contrato, paso que no está resuelto.

Fuentes conocedoras de este tipo de procesos trasladan a este medio que el margen de maniobra para llegar a tiempo sólo para este contrato es ya muy estrecho. Casi en paralelo, el Ayuntamiento adjudicó el pasado junio el contrato para la construcción del nuevo telón cortafuegos, que de momento, sigue su curso.