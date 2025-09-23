Roca Rey deja en el aire su presencia en San Miguel: Aguado y Manzanares sí estarán el viernes en la Maestranza

La Feria de San Miguel está a la vuelta de la esquina. Un ciclo que tendrá tres festejos taurinos con el lleno absoluto en las tres tardes y será emitido por las cámaras de Canal Sur. Una de las presencias que más peligran es la de Roca Rey.

El torero peruano ha causado baja este martes en Logroño por la lesión que viene arrastrando tras la fuerte voltereta sufrida en Valladolid. Según fuentes del diestro, Roca Rey ha tenido que torear infiltrado en diferentes plazas como Albacete, Salamanca, Murcia y Nimes.

Además, lejos de experimentar mejoría, la lesión en el costado derecho ha derivado en un aumento de una hemorragia y los hematomas, lo que ha obligado a extremar la atención médica con el objetivo de evitar complicaciones mayores. Ante todo, el torero "pretende seguir con la recuperación marcada por los especialistas y reaparecer en la Feria de San Miguel el próximo domingo 28 de septiembre" junto a Morante de la Puebla y la alternativa de Javier Zulueta, aclaran desde su entorno.

Pablo Aguado y Manzanares estarán en la Maestranza este viernes

El serial comenzará este viernes con la corrida de toros programada con José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. Tanto el torero alicantino y el sevillano se han ausentado en los últimos festejos tras sus respectivas lesiones, aunque su presencia no corre peligro y ambos estarán presentes en la Maestranza.

El diestro Pablo Aguado ha causado baja este martes en Logroño tras una lesión que venía acarreando en los últimos días. Según ha informado su entorno a El Correo de Andalucía, "su presencia no corre ningún peligro y Aguado ya ha confirmado a la Empresa Pagés" que estará presente el próximo viernes 26 de septiembre.

Ese mismo día, José María Manzanares reaparecerá en los ruedos tras estar alejado por una fractura en la octava costilla izquierda producida el pasado lunes 15 de septiembre en Murcia. Tal y como adelantó ABC, el torero alicantino continúa con los plazos de recuperación previstos y reaparecerá en San Miguel tras haberse probado en los últimos entrenamientos.