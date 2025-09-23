Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Regalamos una entrada doble para Don Giovanni en el Teatro de la Maestranza

El mítico Don Juan regresa a los escenarios sevillanos para desatar pasiones, dramas y secretos en los primeros días de octubre. El Correo de Andalucía te invita a participar en el sorteo de una entrada doble para que disfrutes en compañía de quien elijas del espectáculo “Don Giovanni”, el próximo sábado 11 de octubre a las 20:00 h en el Teatro de la Maestranza.

¿Cómo participar?

Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo.

El sorteo estará activo hasta el próximo lunes 10 de octubre a las 12:00hrs. ¡Así de fácil!

  • Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con el ganador/a del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.

Drama, comedia y elementos sobrenaturales se entrelazan en esta obra maestra de Mozart, marcada por los engaños y traiciones del protagonista, que lo conducen hacia un destino inevitable. Tras once años de ausencia en Sevilla, "Don Giovanni" regresa al Maestranza dentro del I Festival de Ópera de la ciudad, en una producción de primer nivel.

Bajo la dirección musical de Iván López-Reynoso y Mariano García Valladares, y la dirección escénica de Cecilia Ligorio, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro del Teatro de la Maestranza darán vida a una de las óperas más apasionantes de todos los tiempos.

No te pierdas la oportunidad de vivir un espectáculo único, en un espacio inmejorable con profesionales de primer nivel...¡y gratis!

