Manolo García aterriza en Sevilla con su nueva gira de teatros 2025 y un nuevo disco a la vista

Tras llenar los principales recintos del país en 2024 con una gira cargada de energía y nostalgia, Manolo García regresa a los escenarios con un proyecto más íntimo, su Gira de Teatros 2025-26. En esta ocasión, el cantante y compositor presentará en directo su nuevo disco, "Drapaires Poligoneros".

La gira comenzará el 2 de noviembre en Cáceres y recorrerá 16 ciudades españolas. Entre las fechas confirmadas se encuentran, Santiago (21 de noviembre), Barcelona (4 de diciembre), Valencia (14 de diciembre) y Madrid (19 y 23 de diciembre).

Además, el artista barcelonés hará tres paradas muy especiales en Andalucía, Granada (11 de diciembre), La Línea de la Concepción (10 de enero) y Sevilla (15 de enero), última cita del tour.

El álbum, compuesto por 15 canciones inéditas, verá la luz el próximo 31 de octubre y promete ser una nueva muestra de la sensibilidad, la maestría y la capacidad de reinvención de un artista en constante evolución.

Un regreso esperado tras un 2024 histórico

En 2024, García recorrió los escenarios más emblemáticos del país con la gira "Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya", que se saldó con un éxito no solo del público, sino también de la crítica. Cada cita agotó entradas, consolidando a Manolo García como uno de los artistas más queridos y respetados de la escena musical española. Su directo se caracterizó por una puesta en escena vibrante, un sonido espectacular y la fuerza de un repertorio capaz de emocionar a generaciones enteras.

Ahora, con su décimo disco en solitario, el artista barcelonés se propone conquistar a su público desde espacios más recogidos, donde la cercanía y la conexión directa con los espectadores se convierten en protagonistas.

LISTADO COMPLETO DE FECHAS 2025 Cáceres: 02 de noviembre. Palacio de Congresos

Pozoblanco: 08 de noviembre. Teatro El Silo

San Sebastián: 12 de noviembre. Teatro Kursaal

Pamplona: 16 de noviembre. Teatro Baluarte

Santiago: 21 de noviembre . Auditorio Palacio de Congresos

Logroño: 28 de noviembre. Riojaforum

Zaragoza: 01 de diciembre. Auditorio Zaragoza (Sala Mozart)

Barcelona: 04 de diciembre. Auditori Fòrum CCIB

Granada: 11 de diciembre. Palacio de Congresos y Exposiciones (Sala García Lorca)

Valencia: 14 de diciembre. Auditori Palau de les Arts Reina Sofía

Madrid: 19 & 23 de diciembre. Palacio Municipal de IFEMA Madrid

Albacete: 27 de diciembre. Palacio de Congresos

Valladolid: 04 de enero. Centro Cultural Miguel Delibes

La Línea de La Concepción: 10 de enero. Palacio de Congresos

Sevilla: 15 de enero. Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla ENTRADAS YA A LA VENTA EN ESTE ENLACE

"Drapaires Poligoneros", un disco cargado de energía y memoria

El nuevo trabajo de García no solo refleja su permanente creatividad, sino también su capacidad de mirar atrás con gratitud. Junto a las nuevas canciones, la gira incluirá un homenaje especial a Arena en los bolsillos (1998), su primer álbum en solitario, que superó el millón de copias físicas vendidas y le valió dos Premios Amigo y tres Premios de la Música.

Con este gesto, el artista une pasado y presente en un mismo espectáculo, recordando los inicios de una carrera en solitario que ya supera las dos décadas y que lo ha convertido en una referencia indiscutible del panorama musical español.