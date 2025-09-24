Nerea Berraondo, mezzosoprano: "Mis amigas escuchaban a Laura Pausini y yo el 'Orfeo' de Monteverdi"

No se acostumbra a escuchar lírica en prime time. En realidad, poca música en directo se ve en un canal generalista. Por eso llamó tanto la atención la actuación de Nerea Berraondo (Pamplona, 1988) hace unos días en La Revuelta, de La Primera de TVE cuando interpretó la Habanera de Carmen. Desde entonces, le paran por la calle, comparte con cierto pudor y sorpresa a El Correo de Andalucía.

Acercar la lírica al gran público, sacarla de su entorno habitual, despojarla de ese halo de elitismo que arrastra, apartar prejuicios y rescatar repertorios poco interpretados son los objetivos fundamentales con los que nace el Festival de ópera, bajo la dirección artística de Curro Soriano. Impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla para ocupar el arranque del otoño cultural en los años sin Bienal de Flamenco, esta cita empieza oficialmente este jueves 25. En los 13 espectáculos programados, entre óperas y recitales, además de una veintena de actividades paralelas, brilla forma especial el talento local o los cantantes que desarrollan su carrera en la capital andaluza, como el caso de esta mezzosoprano formada en Navarra y Estados Unidos y afincada en Sevilla por amor. La prensa especializada le define como “una de las voces más potentes y evocadoras del panorama actual español".

Será una de las cabezas de reparto de Il Califfa di Bagdad, una ópera bufa compuesta por el sevillano Manuel García apenas llevada a escena, que se representará este viernes 26 y sábado 27 en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla. En esta adaptación, el director escénico Guillermo Amaya sitúa la trama, no en el esplendor del califato abasí, sino en la sala Bagdad de Barcelona, esa sala de fiestas y espectáculos eróticos que fue icono de la libertad que llegó a la muerte del dictador. Además, junto a la pianista Ana Malek, pondrá el broche al festival desde la Casa Salinas, el próximo 12 de octubre, con un recital de música centroeuropea y eslava de inspiración española.

En el trato cercano, compartiendo un refresco en la terraza del Hotel Doña María, esta mujer y madre de una niña de tres años se aleja de los modos de una diva de la ópera a la que nos ha acostumbrado el imaginario colectivo construido con mitos como Maria Callas. Tampoco tiene el estilo de alguien que se codea con quienes salen en las páginas del Hola. En lo personal, es esposa del jinete Ángel Peralta Astolfi, dedicado a los espectáculos ecuestres, sobrino del famoso entrenador de la infanta Elena y nieto de Ángel Peralta, la leyenda del rejoneo. Muy al contrario, defiende el respeto por el trabajo en equipo. La puesta en marcha de este Festival de ópera es, sin duda, el resultado conjunto de muchas manos. Habrá que seguirle la pista a esta navarra que escuchaba a Mozart mientras sus amigas coreaban el Se fue de Laura Pausini.

P. ¿Cuándo despertó a la lírica?

R. Empecé muy pequeñita a escuchar música clásica y con nueve o diez años me interesó por la ópera. Mi entrada fue Mozart: La flauta mágica, Las bodas de Fígaro, el Così fan tutte. Me fascinaban. Fue la puerta de entrada luego a la música barroca. Y ya en mi adolescencia era casi la única música que escuchaba. Mis amigas escuchaban a Laura Pausini y yo escuchaba el Orfeo de Monteverdi.

P. ¿Y eso le hizo ser una niña diferente?

R. No era que me sintiese diferente, era más bien que tenía un gusto diferente a los demás. Los artistas pop que estaban de moda en aquella época no me inspiraban, pero escuchaba el Orfeo de Monteverdi y me parecía lo más. Era otro nivel de conexión con la música.

P. ¿Hubo profesores que le inspiraron?

R. Sí. En el colegio, teníamos un profesor de música, un hombre más mayor, que tenía un coro y enseguida vio que yo podía cantar. De ahí luego me metí en el Orfeo en Pamplonés, luego estuve en coros de ópera y lo compaginaba con mis estudios de canto, que empecé a los 16 años.

P. ¿Qué le dio el salto a Estados Unidos, al Chicago College of Perfoming Arts?

R. Se me ofreció un trabajo como asistente de profesor de canto en la Universidad. Necesitaban a una persona para Interpretación Histórica y como yo había estudiado eso pensaron que podía ser una buena candidata para ayudar a los alumnos de canto. Empecé a trabajar y montamos L’incoronazione di Poppea de Monteverdi. Llegamos incluso a tener dos cast. En Estados Unidos también creé un festival: Internacional Spanish Music festival, vinieron grupos de Sevilla allí, como la Accademia del Piacere. Entonces sé perfectamente el trabajo que hay detrás de un festival.

P. La tesitura de una mezzosoprano tiene una particularidad muy especial. ¿Cómo definiría su timbre?

R. Yo tengo una voz muy peculiar. Tengo la peculiaridad de que mi voz es muy grave, pero a su vez también es muy aguda. O sea, puedo llegar a notas muy agudas o incluso sobreagudas. Y también puedo cantar tesituras muy graves. Es una voz que se mueve muy bien en todos los registros, he tenido la suerte de que siempre he podido cantar personajes complicados para los cuales no había tantas voces. Por eso he cantado mucha música de castrados, por ejemplo, con esas tesituras imposibles.

Nerea Berranondo, por la plaza de la Inmaculada, al lado del Alcázar, donde actuará este viernes y sábado. / M. Quesada

P. ¿Qué cree que supone esta primera edición del Festival de ópera para Sevilla?

R. Es una oportunidad para conocer la ciudad a través de los ojos de todos estos compositores que se han inspirado en Sevilla y que en muchas ocasiones ni siquiera habían venido a Sevilla. Entenderla desde otros ojos, desde otras épocas, a través de la música, es una oportunidad muy bonita. Esperemos que la gente lo aproveche y que se siga haciendo este festival para que se pueda dar a conocer toda esta música maravillosa.

P. De todas esas óperas que están inspiradas en Sevilla, ¿cuál es su preferida?

R. Puede sonar a tópico pero Carmen es la gran ópera sevillana. Pero podría decir Las bodas de Fígaro, de Mozart, también está El Barbero de Sevilla, La favorita de Donizetti, es que hay tantas y tantas tan bonitas. Y no solo las óperas que se desarrollan en Sevilla, sino también óperas como las de, por ejemplo, Manuel García, que era un compositor sevillano, que poca gente conoce y ahora se está recuperando toda su obra para darle su lugar.

P. ¿Y la ópera que más veces has visto?

R. Las bodas de Figaro, de Mozart. La época de Mozart fue una revolución total, los criados se ponían por encima de los señores y palpas la antesala la revolución francesa. Y Mozart lo escribe muy bonito, lo tiene todo: drama, tiene comedia, una música maravillosa y luego está todo tan bien unido... es una genialidad. No se puede entender la ópera si no entiendes el contexto histórico y artístico de su tiempo. Aunque luego hoy en día se llevan a otras épocas. Por ejemplo, en Il Califfa di Bagdad Guillermo Amaya lo ha traído a la sala Bagdad de Barcelona.

Nerea Berraondo sobre su papel de Lemede / M. Quesada

P. ¿En serio?

R. El Califa es el jefe del Bagdad y toda la estética es de la Transición española. Mi personaje la Lémede es un curioso: Manuel García lo escribió para su mujer, para una tesitura de contralto. No es fácil de interpretar por ese motivo, porque está siempre una tesitura que está en tierra de nadie... Y luego está siempre histérica, al borde de un ataque de nervios. Estoy en escena prácticamente todo el tiempo.

En esta adaptación Lémede representa la España antigua, la católica mientras su hija es la hippie, la liberal, un reflejo de las dos almas de la Transición. Tiene ese punto muy de los 70. El vestuario es superchulo, lo ha diseñado Nino Bauti, un sevillano que ha vivido muchos años fuera. Mi vestuario es prácticamente alta costura.

P. ¿Y qué prepara para el recital con Ana Malek al piano?

R. Hemos hecho una labor de búsqueda de partituras para crear un programa inspirado en la figura de Carmen en otros países. Hemos explorado el repertorio ruso, el polaco, el alemán... y hemos encontrado canciones españolas muy bonitas y muy fuera de lo habitual que se escucha en los teatros. Yo nunca había oído hablar de las canciones españolas de Sostakovich.

P. Usted lleva ya unos años viviendo en Sevilla y ha entroncado con una familia muy ligada a la tradición andaluza. ¿Deja eso huella en su sensibilidad a la hora de cantar?

P. En la familia de mi marido hay mucho arte. Mi marido hace muchos espectáculos con caballos y bailaoras... Y a mí me gusta mucho, sobre todo, la espontaneidad. Igual en el norte somos un poquito más cuadriculados y aquí todos mucho más espontáneos... Puede ser que eso se me haya pegado.

P. Hace poco le leí a la soprano Leonor Bonilla que la menopausia afectaba la voz. ¿Y la maternidad?

R. Ser madre te cambia mucho la perspectiva de todo. Es posible que note la voz un poco más profunda que hace unos años, pero creo que también la manera de afrontar las cosas cambia muchísimo. Que el canto o la ópera no lo sea todo, te da mucha libertad. Ahora la ópera es parte de mi vida pero no lo es todo, eso me ha enriquecido a mí y a mi manera de interpretar la ópera y de entenderla.

Nerea Berraondo sobre su reciente maternidad / M. Quesada

P. ¿Dónde se ve en unos años?, ¿tiene metas, escenarios por conquistar?

P. Me gustaría seguir cantando, explorando nuevos repertorios y nuevos personajes. Igual antes decía quiero cantar aquí o allá, ahora ya me da más igual. Cuando alguien escoge una profesión como ésta es por vocación porque si no no aguantas. Desde que tuve a mi hija estuve un par de años prácticamente sin cantar ya empezaba a necesitar volver...

P. ¿Le gustó la experiencia en La Revuelta?

P. Yo estoy alucinando... El otro día iba al ensayo y me pararon tres o cuatro personas. También creo que la gente me ve a mí y no piensa que soy el prototipo de una cantante de ópera.

P. ¿Y quiénes son sus referentes?

R. Montserrat Caballé, María Callas... y luego ya, por ejemplo, me encantaba Tatiana Troyanos. María Bayo, que es Navarra también y la escuchaba muchísimo. Elena Obraztsova... es que hay tantas cantantes que me gustaban un montón. Cada una aportaba una cosa.

P. ¿Qué le falta a Sevilla para dar el salto y convertirse en una verdadera capital de la ópera que merece ser?, ¿cuál es la percepción que tiene con el público de Sevilla?

R. La ópera siempre tiene éxito. Últimamente, todos los conciertos que he hecho, de ópera o de concierto clásico, se han llenado. Eso demuestra que la gente va al teatro, que le gusta. Lo que sí es verdad que yo he notado aquí en Andalucía en general y cuando sales de Sevilla y vas a los pueblos que se valora mucho flamenco, que lo sienten como muy de aquí, pero la ópera, habiendo tanta música inspirada o hecha aquí, no la conoce. Por supuesto cantas la Habanera de Carmen y a todo el mundo le gusta y la conoce pero no la ubican.