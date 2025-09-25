Málaga muestra su lado friki en la apertura de la San Diego Comic-Con 2025: "Llegas aquí, escuchas la música y se te ponen los pelos de punta"

A las 9.30 horas ya había cientos de personas haciendo cola para iniciar la primera jornada de la San Diego Comic-Con de Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Este evento, que tiene lugar por primera vez en Europa, pone de manifiesto la cultura geek y la celebra con múltiples eventos, paneles, stands, pruebas de videojuegos y mucho más.

Una de las cosas más llamativas para los asistentes que entraron a la Comic-Con y cruzaron el gran arco que daba la bienvenida, fue el DJ que se encuentra en la plaza interior de las instalaciones. Este DJ, ubicado en la zona final, cerca de las puertas de entrada a la zona de ferias, se encontraba animando el pitote friki del año con mezclas de canciones muy reconocibles para los fanáticos de los videojuegos como Persona 5 Royal o Uncharted.

¿Qué se comenta por las colas de la Comic-Con?

Aunque todos los asistentes llevaban muy poco tiempo en la convención, la ilusión y emoción predominaba por ver la gran feria de San Diego en Málaga. Por ejemplo, Javi, que estaba haciendo cola y venía disfrazado con el traje negro de Spider-Man, llevaba varios meses junto a sus amigos Eva y Rodrigo preparándose para esta gran cita: "Lo primero que quiero hacer en la Comic-Con es hacer fila para que me firmen los cómics", comenta entre risas antes de señalar que también tiene ilusión por ver la charla de, por supuesto, Multiversus Spider-Man.

En la Comic-Con hay muchos stands dedicados a hacerse fotografías / Álex Zea

Eva, que vino junto a Javi y Rodrigo desde La Rioja, mostraba su ilusión por la Comic-Con con su disfraz de Supergirl de los años 50, y declaró que tenía especial interés en ver el panel de Mujeres Guerreras: "Además de eso, tengo curiosidad por ver la inauguración y lo que tienen preparado de Tron Ares". Rodrigo, que señaló que "mola un montón que hagan cosas así en España", comentó que le parecía bien que la Comic-Con se celebrara en Málaga: "Me parece bien, porque es una zona que no está mal comunicada. A nosotros nos ha pillado un poco lejos, pero hemos venido igualmente".

En las colas de la Comic-Con, muchas personas se encontraban muy ilusionadas por entrar a la convención. Por ejemplo, Luis y su hijo Pablo y deseaban, nada más entrar, visitar los stands y talleres de la convención, aunque estaban abiertos a nuevas sorpresas. El joven Alberto, que vino disfrazado de Super Mario a esta gran cita, venía con mucha ilusión y dispuesto a que la Comic-Con le sorprenda: "Me gustaría ver a alguien disfrazado de Wario, el rival de Mario, pero no vengo con ninguna idea concreta, salvo probar el Mario Kart World".

Pac-Man da la bienvenida al stand de Bandai Namco / Nacho Agote

El primer día de la gran convención

Una vez dentro, la San Diego Comic-Con de Málaga se convierte en una gran fantasía para todos los forofos de la cultura geek de la provincia, ya que, nada más entrar a la zona de ferias, múltiples puestos dedicados al anime y manga, a los cómics y a los videojuegos recubren hasta la última esquina del recinto. Al entrar por la puerta de la derecha, un Bowser -mítico enemigo de Super Mario- de LEGO gigante, da la bienvenida a los visitantes.

El recinto, recién abierto, ya contaba con colas kilométricas para poder hacerse fotos con los personajes de los stands, probar los nuevos videojuegos de Nintendo o Bandai Namco, o entrar en los paneles habilitados.

Manuel, que vino con su familia a la primera jornada, se quedó sorprendido por la cantidad de personas: "Pensaba que no era tan grande, me ha dejado impresionado". Además, vino con una camiseta de Mortadelo y Filemón, para recordar que, aunque sea la San Diego Comic-Con Málaga, también existe una cultura local del tebeo: "He traído un poco de orgullo patrio a la Comic-Con. Creo que por ahora soy el único que se acuerda de Ibañez y compañía"

La San Diego Comic-Con cuenta con un montón de puestos de camisetas para los fans de la cultura friki. / Nacho Agote

Guillermo y Jorge, que han venido con gran ilusión desde Madrid, llevan meses preparándose: "Bastante bien que se celebre aquí, nos pilla más cerca que en San Diego", comentan entre risas, y reconocen que, como no saben qué se van a encontrar, "mejor, porque así todo es más sorpresa".

Por otro lado, para Jonathan, "la magia está en el ambiente" de la Comic-Con: "Llegas aquí, escuchas la música, y se te ponen los pelos de punta". Jonathan, que está deseando ver a Arnold Schwarzenegger -aunque no sabe si habrá hueco para él-, comenta que también le hubiera gustado saber quién venía a la convención antes de comprar las entradas "para organizar qué días ir", pero, de todas maneras, está muy ilusionado por el primer día de la jornada y asegura que, como fan de las películas, la va a disfrutar.

Paula, de Cádiz, con su disfraz de Hela, la hermana de Thor de la película Thor Ragnarok. / Nacho Agote

Paula, de Cádiz, ha venido disfrazada de Hela, la hermana de Thor, y lleva desde mayo esperando a esta gran cita: "Tardamos siete horas y media en conseguir las entradas el primer día", comenta con ilusión. Al igual que Jonathan, cree que hubiera sido mejor que se anunciaran qué personas e invitados iban a asistir antes de poner a la venta las entradas: "Quería venir los cuatro días, aunque no pude conseguir la del sábado. De todas formas, hubiera sido mejor que lo hubieran dicho antes para que la gente se planificara, por si no puede permitirse ir todos los días", comenta, y añade que está deseosa de ver los avances de videojuegos, ver el panel de Mujeres Guerreras y, sobre todo, pasárselo bien.