Empieza el Festival de Ópera: Sevilla se vuelca con la lírica con lleno en los espectáculos del primer fin de semana

Con las entradas de los espectáculos prácticamente agotados y con el buen sabor que dejó la velada anterior el recital desde los balcones de la Real Maestranza de Cabellaría, como el pistoletazo de salida de las actividades paralelas, el Festival de ópera de Sevilla ha presentado este jueves en la Real Fábrica de Artillería, sede principal de la cita, los principales hitos de su porgramación.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha presidido el encuentro junto al director artístico del festival, Francisco Soriano, y los equipos artísticos de Les Enfants Terribles, de Philip Glass, y Il Califfo di Bagdad, de Manuel García.

Les Enfants Terribles, de Philip Glass, en la Real Fábrica de Artillería

La primera función, con las entradas ya agotadas, tendrá lugar este jueves 25 en este emblemático enclave patrimonial, rescatado para la vida artística de la ciudad, con el estreno de Les Enfants Terribles. La ópera de cámara de Philip Glass, inspirada en la novela de Jean Cocteau, reúne un sólido equipo creativo encabezado por Susana Gómez en la dirección de escena y Juan García Rodríguez en la dirección musical, junto a Juan Ruesga (escenografía), Laura Iturralde (iluminación), Florencia Oz (coreografía) y Nino Bautí (vestuario). Este último es también responsable del vestuario de Il Califfo di Bagdad, reforzando así un hilo estético que conecta ambas producciones inaugurales.

El reparto de Les Enfants Terribles lo conforman la soprano Clara Barbier, la mezzosoprano Lydia Vinyes-Curtis, el tenor Samy Camps y el barítono Dietrich Henschel, acompañados en escena por las bailarinas Florencia e Isidora Oz. Tres pianistas -Óscar Martín, Patricia Arauzo y Julio Moguer- completan esta propuesta que convierte la Real Fábrica en un espacio donde confluyen voz, danza y piano en un mismo plano escénico. "Con Les Enfants Terribles la Real Fábrica de Artillería se transforma en un laboratorio escénico donde conviven música, danza y palabra. Es una obra que refleja la capacidad del festival para dialogar con la contemporaneidad y abrir la ópera a nuevas miradas”, ha señalado Angie Moreno.

Il Califfo di Bagdad, de Manuel García, en el Real Alcázar

El Real Alcázar, cuyas dos funciones han agotado todas sus localidades, tomará el relevo mañana y el sábado, 26 y 27 de septiembre, con Il Califfo di Bagdad, partitura de Manuel García que devuelve al presente la herencia sevillana en la historia de la ópera. La producción cuenta con dirección escénica de Guillermo Amaya y dirección musical de Alessandro D’Agostini, con la asistencia de Francesco Massimi, además de la escenografía de Juan Ruesga, la iluminación de Adolfo Carmona y el vestuario de Nino Bautí.

Sobre el escenario, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Joven Coro de Andalucía acompañarán a un elenco encabezado por el tenor Juan de Dios Mateos en el rol del califa Isaún, junto a la soprano Leonor Bonilla como Zetulbé, el tenor Pepe Hannan como Jemaldén, la mezzosoprano Alicia Naranjo como Kesia, la mezzosoprano Nerea Berraondo como Lemedé y el bajo-barítono Eugenio Maria Degiacomi en el papel de El Cadí.

Éxito de taquilla

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha destacado el éxito de taquilla de esta primera edición y ha resaltado que “la primera función, programada esta noche en la Real Fábrica de Artillería con Les Enfants Terribles, ha agotado todas sus localidades, logrando un 98,1% de ocupación y confirmando la expectación que ha despertado el estreno de este festival en la ciudad”.

El Real Alcázar toma el relevo mañana y el sábado con las dos funciones de Il Califfo di Bagdad, ópera de Manuel García en el año de su 250 aniversario, que han conseguido un 85,9% y un 100% de ocupación respectivamente. El ciclo Quien porfía mucho alcanza, también de García, se ha consolidado como uno de los grandes triunfos de la temporada, con dos funciones al 100% de asistencia y otra al 80%.

La programación continúa con una gran acogida en otros espectáculos: el recital de Vivica Genaux alcanza ya un 64,6 % de entradas vendidas, Accademia del Piacere roza el lleno con un 88,1 %, mientras que Combattimento logra un 82,5 % y un 95,8 % en sus dos funciones. Por su parte, la obra Don Juan no existe ha registrado cifras sobresalientes, con un 96 % y un 98,7 % de ocupación, y el recital de Nerea Berraondo y Anna Malek ha colgado ya el cartel de “entradas agotadas”.

De igual manera, Angie Moreno ha manifestado que “el éxito de ocupación que estamos viviendo demuestra que Sevilla estaba preparada y deseosa de contar con un festival de ópera de primer nivel. Hemos apostado por un proyecto que combina patrimonio, contemporaneidad y excelencia artística, y el público está respondiendo con entusiasmo”.

Asimismo, Moreno ha subrayado además la relevancia de inaugurar este nuevo festival en espacios tan emblemáticos como la Real Fábrica de Artillería y el Real Alcázar y ha resaltado que “queremos que cada edición de este festival sirva para redescubrir Sevilla a través de su patrimonio y de su música. Es una oportunidad única para situarnos como capital operística en el ámbito internacional y para abrir la ópera a nuevos públicos”.

Un fin de semana entre la ópera íntima y la gran voz del bel canto

Tras la inauguración en la Real Fábrica de Artillería y el Alcázar, la programación continuará el domingo 28 de septiembre con una doble cita. Por un lado, las Casas Palacio abrirán su capítulo lírico con Quien porfía mucho alcanza, de Manuel García, que se presentará en el Palacio de las Dueñas en formato íntimo y adaptado al carácter histórico de estos espacios. Bajo la dirección escénica de Emiliano Suárez y la dirección musical de Rubén Sánchez Vieco, el elenco estará formado por Carolina Moncada, Gerardo Bullón, Pancho Corujo y Ruth Terán, acompañados por el Cuarteto Palatín. Este mismo título se podrá disfrutar los días 29 y 30 de septiembre en Casa Salinas y el Hospital de la Caridad respectivamente.

Ese mismo día, el Espacio Turina acogerá el primero de sus recitales, a las 12h: la mezzosoprano Vivica Genaux, gran referencia internacional del bel canto, ofrecerá a las 12:00 horas un programa dedicado a Domenico Scarlatti junto a Carles Blanch (archilaúd), Rami Alqhai (viola da gamba) y Egon Mihajlovic (clave). Este concierto marcará el arranque de un ciclo de recitales que subrayará la versatilidad del género lírico en diálogo con el patrimonio musical europeo.

Un festival para consolidar a Sevilla como capital operística

Hasta el próximo 12 de octubre, el Festival de Ópera de Sevilla desplegará óperas, recitales y actividades en siete espacios patrimoniales de la ciudad, entre ellos el Teatro de la Maestranza, el Espacio Turina y las Casas Palacio.

Con la combinación de grandes títulos históricos, estrenos contemporáneos y recitales de figuras internacionales, el festival se consolida en su primera edición como una nueva cita bienal de referencia en el panorama lírico nacional e internacional.