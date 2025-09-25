El homenaje a Rivero Taravillo abre la Feria del Libro Antiguo: la bibliofilia se cita en la Plaza de San Francisco

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, que tenía previsto arrancar su cita este jueves 25 de septiembre con el pregón inaugural de Antonio Rivero Taravillo, convertirá el acto en un emotivo encuentro en el que los libreros, representantes institucionales, amigos, lectores y personalidades del mundo libro rendirán homenaje al querido poeta, traductor y biógrafo español y cumplirán su deseo de leer el pregón que dejó escrito antes de su fallecimiento el pasado viernes.

Así, la 48 edición de esta cita, que se celebrará del 26 de septiembre al 19 de octubre en la Plaza de San Francisco, arrancará como es habitual en el Círculo Mercantil con la lectura de la conferencia inaugural, que leerá el gestor cultural y ex director de la Feria del Libro de Sevilla, Rafael Jurado, en un acto que servirá también para rendir tributo a su figura y señalar su papel en el fomento de la lectura y del sector en la ciudad.

El escritor, uno de los máximos estudiosos del gran poeta sevillano Luis Cernuda y figura clave en el panorama literario de la ciudad, mostró desde el principio su “honor” por abrir esta cita con la que lleva vinculado desde hace décadas cuando “aquel muchacho adquirió sus primeros libros en la Feria: unas antologías de poesía que contribuyeron decisivamente a formar mi sensibilidad y mi inclinación por la literatura”, y reconoció su gran entusiasmo por el evento “la he visitado todos años, y siempre he comprado algo”.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ha mostrado su consternación por la triste noticia que supone “un duro golpe para todos los que le conocimos y quisimos, pero también para el mundo de la cultura y de los libros”. “Se nos va un poeta, novelista, ensayista, traductor, autor de libros de viaje, crítico y biógrafo que nos ha guiado, nutrido y enriquecido con su obra y sin el que el mundo de las letras y de esta ciudad no podría entenderse igual. Pero para nuestra Feria se va también un gran amigo, un hombre honesto, leal y siempre amable al que, por supuesto, dedicaremos esta edición”, ha manifestado la directiva del evento. Para asistir será necesario recoger invitación previa en la propia sede del Círculo Mercantil o en las casetas de la FLAO25 durante el montaje en la Plaza San Francisco.

Actividades paralelas

Además, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una de las más longevas y destacadas de la agenda cultural de Sevilla que supone el arranque del otoño cultural en la ciudad, contará este año con un interesante programa de actividades paralelas gratuitas para todos los públicos que incluye visitas guiadas, cuentacuentos, una exposición fotográfica en las propias casetas y la publicación de obras que reivindican, difunden y dan a conocer el patrimonio bibliográfico de nuestra ciudad.

En concreto, los lectores y lectores podrán disfrutar en su paseo de una exposición fotográfica de Pepe Morán Antequera; realizar visitas guiadas a los fondos antiguos de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, la Biblioteca Colombina y la de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras; asistir a los cuentacuentos para toda la familia y adquirir las obras publicadas por la propia Feria que tratan siempre de recuperar figuras, obras y episodios interesantes de nuestra ciudad.

Además, estas propuestas se suman a la oferta de los expositores que acuden de toda España, donde los visitantes podrán encontrar libros de ocasión, así como libros curiosos o descatalogados, revistas, mapas, cartografía y carteles antiguos u otras joyas literarias de coleccionismo.

Para ello, se reunirán en la ciudad algunos de los principales especialistas en el Libro Antiguo y de Ocasión procedentes de todo el país. En total serán 22 casetas, 19 de librerías y 3 de instituciones públicas (Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla y Editorial Universidad de Sevilla). Las librerías que contarán este año con expositor son Librería Renacimiento (Sevilla), Librería Sur (Sevilla), Libros Antiguos Antonio Bosch (Sevilla), Librería Anticuaria Los Terceros (Sevilla), Librería Anticuaria Antonio Castro (Sevilla), Coleccionismo Don Cecilio (Sevilla), Librería Boteros (Sevilla), Librería Alejandría (Sevilla), Librería Quilombo (Sevilla), Rola Libros (Sevilla), La Escondía (Sevilla), Librería Urbano (Granada), Librería Isla Negra (Málaga), Librería Raimundo (Cádiz), Marcos Cachuán Libros (Madrid), Librería Asilo del Libro (Valencia), Librería Roales (Santander) , Librería Anticuaria Ortiz Marcos (Madrid) y Librería Recuerdos (Madrid).

Asimismo, con el objetivo de tejer redes con el resto de sectores culturales de la ciudad y acercarse a nuevos públicos la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se sumará esta vez por segundo año consecutivo a la celebración de La Noche en Blanco, que organiza la asociación sevillasemueve y se celebrará el próximo viernes 3 de octubre su duodécima edición, reafirmándose como uno de los eventos más esperados del calendario cultural y turístico de la capital andaluza.