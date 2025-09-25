El 'San Pedro' de Murillo que la Junta quiere para el Bellas Artes se verá a partir del 15 de octubre en el Ayuntamiento

La exposición de los cuadros de la Fundación Focus Loyola podrá visitarse en el Ayuntamiento de Sevilla a partir de la segunda quincena de octubre. Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el marco de la celebración de #elCorreopregunta, el foro de entrevistas que organiza El Correo de Andalucía, de Prensa Ibérica, en colaboración con Cox y la Fundación Cajasol, donde ha tenido lugar este evento.

La colección Focus es uno de los conjuntos pictóricos más importantes del Barroco sevillano que ayudan a contextualizar la pintura de los primeros años de Diego Velázquez en su ciudad natal. En concreto, se han seleccionado cuatro cuadros para esta exhibición temporal, las piezas más cotizadas de la colección: San Pedro penitente de los Venerables, de Murillo, la Santa Rufina y la Imposición de la casulla a San Ildefonso, ambos de Velázquez y la Vista de Sevilla, de autor anónimo. El resto de cuadros de la colección se mantienen custodiados en el Ayuntamiento, según fuentes municipales.

El acceso para disfrutar de la exposición será de manera gratuita y estará abierta al público en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla mientras dura la adaptación museográfica del edificio San Hermenegildo como nueva sede de la Fundación Focus Loyola, unos trabajos que se iniciarán la próxima semana y que durarán unos meses. Según la previsión del alcalde, este espacio cultural abrirá sus puertas en 2026, aunque no quiso precisar una fecha, dado que los trabajos de adaptación corresponden a Focus.

El Murillo que la Junta quiere para el Bellas Artes

La exhibición pública de estos cuatro cuadros supone la oportunidad de que sevillanos y visitantes se reencuentren con auténticas joyas de la pintura barroca, lienzos que además han cobrado siempre un especial protagonismo en el debate académico, como es el caso del San Pedro Penitente, pintado hace 350 años por Bartolomé Esteban Murillo por encargo de Justino de Neve, canónigo de la Catedral de Sevilla, amigo y mentor del artista. La obra, legada por Neve en 1685 al Hospital de los Venerables, se expuso en su iglesia hasta 1810. Durante la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas, lideradas por el mariscal Soult, expoliaron Sevilla y se llevaron esta obra y tantísimas otras a París.

Hoy, el cuadro, declarado BIC por la Junta en 2022, forma parte de los activos presentados ante la Seguridad Social por Abengoa para saldar la deuda contraída por la multinacional tras su quiebra. La Consejería de Cultura ya ha pedido por carta formalmente al Ministerio de Cultura que este cuadro ingrese en la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla si, finalmente, se resuelve a favor del Estado el litigio abierto en la actualidad con la propiedad a cuenta de la deuda con la Seguridad Social.