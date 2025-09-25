Sanz defiende que "continúe Icónica en la Plaza de España" pero advierte que se están estudiando "aspectos jurídicos"

El futuro Icónica en la Plaza de Españade Sevilla ha estado en la mesa de debate casi desde el principio, muy especialmente desde este verano que desde el Ayuntamiento se ha dejado la puerta abierta a una revisión del contrato que la productora tiene para la explotación del festival en este espacio monumental de la ciudad. Al respecto de este asunto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha declarado se ha mostrado "partidario de que continúe Icónica en la Plaza de España".

Según ha manifestado el alcalde, en el marco del desayuno #ElCorreopregunta, celebrado en la Fundación Cajasol en colaboración la Fundación Cajasol, en estos momentos se está "estudiando jurídicamente" los detalles de este contrato. A la pregunta de por qué se anunció a finales de verano el contrato si ahora se sigue estudiando ese proyecto, Sanz ha precisado que lo que se alcanzó el paado julio era "un acuerdo de intenciones".

A este respecto, el alcalde ha subrayado la importancia de la celebración de este evento de alcance internacional en un espacio como la Plaza de España. "Acabo de llegar de Bruselas y en la Grand Place se celebra un gran festival de este calibre", ha puntualizado.