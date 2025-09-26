Javier Zulueta, a las puertas de la alternativa en La Maestranza: "Quiero que sea el comienzo de una carrera importante"

Era apenas un niño cuando Javier Zulueta (24 de mayo 2005) correteaba por los entresijos de la plaza de toros de la Maestranza. Un joven que emulaba los naturales de los maestros con las almohadillas en los tendidos siguiendo el compás de la banda de Tejera y verá cumplido su sueño este domingo: tomar la alternativa en el coso del Baratillo.

Sus primeros recuerdos taurinos fueron en el patio de cuadrillas con las figuras del toreo del momento en el que se acercaba, con inocencia y admiración, a pedir autógrafos a sus ídolos. Su padre, alguacilillo, y su abuelo Enrique Muñoz "Lebrija", afamado puntillero de la Maestranza, le inculcaron los valores de la tauromaquia. De la casta le viene al galgo. Sin darse cuenta ya tenía entre los genes el ansiado veneno de "ser figura del toreo y querer ser alguien importante en la tauromaquia", expresaba Zulueta en una entrevista con El Correo de Andalucía en el mes de julio.

A partir de ahí, comenzó a entrenar "casi por hobby junto a su primo" en la escuela taurina de la mano de Luis de Pauloba. "Yo me sentía torero desde siempre, desde chico. Y poco a poco se fue poniendo serio, hasta que llegué a debutar". Fueron numerosos los éxitos desde su debut como becerrista en los ciclos de promoción de Canal Sur hasta su última tarde como novillero en Nimes este pasado sábado en el que fue ovacionado.

Javier Zulueta, novillero, en la Real Maestranza de Sevilla.10 de julio de 2025 / Jorge Jiménez / ECA

La espera ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas con los utreros y fogueándose en plazas de primera categoría en más de 50 festejos: Olivenza, Sevilla, Huelva, Bilbao o Madrid son algunos de los cosos que ha pisado.

Una alternativa soñada con Morante y Roca Rey

Quedan pocas horas para que el novillero sevillano cumpla el sueño de la alternativa en su plaza: La Maestranza. Lo hará acompañado a su izquierda, Morante de la Puebla como padrino, y a su derecha, Roca Rey como testigo. "Es una fecha marcada y que la voy a vivir con toda la ilusión. Es algo que en mi familia lo vamos a vivir como un día muy grande."

El festejo será retransmitido por las cámaras de Canal Sur TV al igual que todos los festejos de San Miguel: "Para mí, Canal Sur ha sido importantísimo desde mis inicios. Al final, el que no está en la tele no existe", recordaba el diestro sevillano.

Javier Zulueta da un pase de pecho en la novillada celebrada en La Maestranza. / Empresa Pagés

El novillero ha sacrificado su carrera en Ingeniería Agrónoma para dedicarse en cuerpo y alma a su carrera taurina. Este domingo verá la recompensa del trabajo de toda la temporada: "No quiero que se quede solamente en un cartel muy bonito, sino que sea el comienzo de una carrera importante."

Zulueta asume la responsabilidad del festejo junto a los dos maestros en una plaza llena de "no hay billetes": "Lo utilizaré como un arma para venirme más arriba. Para mí Morante es el mejor torero de la historia, creo que es el toreo más completo que existe y al que he admirado desde chico, realmente casi que le debo a él el querer ser torero. El maestro Roca Rey es la figura actual del momento, tanto dentro como también fuera de la plaza."

"Morante es el mejor torero de la historia, le debo a él el querer ser torero"

El toricantano tomará la alternativa con un traje de luces de estreno, tal y como la ocasión lo requiere, para enfrentarse a las reses de Núñez del Cuvillo. Su próximo compromiso será el festival del 13 de octubre, pero prefiere ir "partido a partido", sin prisas pero sin pausas, siendo fiel a su concepto del toreo de pellizco y estilo sevillano que tanta expectación ha generado.

El comienzo como matador de toros será este domingo y le quedará por delante una larga carrera taurina en la que pretende "marcar época entre la generación joven".