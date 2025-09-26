Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado abren el telón de una Feria de San Miguel histórica

Ya suena el runrún en las calles aledañas de la Maestranza. La Feria de San Miguel de esta temporada llega con una expectación desbordada por la calidad confeccionada en los tres carteles.

Tres festejos que llenarán los asientos del coso del Baratillo y se emitirán por las cámaras de Canal Sur para todos los aficionados por primera vez. "Un acuerdo histórico" lo calificó Antonio Sanz tras llegar a buen puerto las negociaciones con la Empresa Pagés. Unas conversaciones que comenzaron en el mes de junio con la intención de emitir las tres corridas de septiembre tal y como avanzó El Correo de Andalucía.

Un despliegue técnico inédito

Desde el ente autonómico informan que realizarán un amplio despliegue técnico para la cobertura del evento, que incluirá un programa especial previo desde las 17:45 horas, con imágenes inéditas de los toreros en el hotel y durante su camino hacia la Maestranza. Además, se utilizarán drones para obtener planos aéreos espectaculares y se incorporarán mejoras en la captación del sonido ambiente, para ofrecer una experiencia televisiva más inmersiva y cercana.

Un broche a la temporada taurina en Sevilla

El serial comenzará este viernes con la corrida de toros programada con Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado que lidiarán toros de la ganadería de Victoriano del Río. Finalmente, el torero onubense sustituirá a José María Manzanares que no podrá actuar tras fractura en la octava costilla izquierda producida el pasado lunes 15 de septiembre en Murcia.

El diestro de Trigueros fue el único en salir a hombros por la Puerta del Príncipe en la temporada y se ha ganado por méritos propios en el ciclo de septiembre tras recoger lo cosechado durante toda la temporada: Málaga, Linares, Huelva o Sevilla son algunas de las numerosas plazas en las que ha triunfado.

Además, esta tarde habrá un duelo sevillano en el albero dorado con los dos diestros sevillanos más artistas: Juan Ortega y Pablo Aguado. Ambos, han compartido cartel con Morante de la Puebla en varias ocasiones a lo largo de la temporada dejando un cartel artista muy gusto de los aficionados. En su caso, Ortega ha realizado el paseíllo en más de 30 ocasiones dejando algunas tardes de gran calidad con su toreo de capote y una despaciosidad con la muleta.

El diestro Pablo Aguado reaparecerá tras su lesión en la mano que le impidió estar el martes en Logroño. El sevillano viene de cuajar una gran temporada con faenas importantes en La Maestranza o Pamplona que se esfumaron por el fallo a espadas. En cambio, en los últimos días realizó una de las faenas de la feria en Nimes a un toro de Jandilla que le sirvió para cortar dos orejas.

Las combinaciones de toros y toreros son las siguientes:

Viernes, 26 de septiembre: Toros de Victoriano del Río para Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado.

Sábado, 27 de septiembre: Toros de Garcigrande para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez.

Domingo, 28 de septiembre: Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta, que tomará la alternativa.