Love of Lesbian cancela su concierto en Interestelar Sevilla 2026 por la polémica con el fondo proisraelí KKR

La banda de indie rock Love of Lesbian ha anunciado este viernes la cancelación de su concierto en el festival Interestelar 2026, cuya celebración está prevista para los próximos 15 y 16 de mayo y del que eran cabezas de cartel. Tras anunciar hace unos días que actuarían en el festival, la banda se ha desvinculado por, según han asegurado, la participación accionarial de la empresa KKR, un fondo de inversión vinculado con Israel.

"Desde Love of Lesbian queremos compartir con vosotros que hemos tomado la decisión de desvincularnos de los festivales en los que la empresa KKR tenga participación accionarial, y esto incluye también al Interestelar de Sevilla", ha explicado la agrupación en un mensaje en redes sociales.

El grupo catalán ha subrayado que la decisión no ha sido "impulsiva" y ha enmarcado que en pasadas ocasiones ya han expresado su "postura sobre el genocidio del pueblo palestino, desde el altavoz que proporciona el escenario".

Por ello, a pesar de reconocer la dificultad de "renunciar" a citas con las que ya habían avanzado confirmaciones, han creído conveniente priorizar "la coherencia con lo que pensamos y sentimos debe prevalecer".

Por su parte, el equipo de comunicación de Interestelar ha indicado en un mensaje en sus redes sociales que lamenta la decisión "unilateral" del grupo "pese a haber confirmado su asistencia" y con "pleno conocimiento desde hace tiempo de la polémica generada".

"Hace apenas dos semanas todo estaba en orden y, además, hemos explicado públicamente que las acusaciones eran falsas. Aún así, la banda ha rechazado reunirse con nosotros para contrastar la información y aclarar cualquier duda antes de tomar esta decisión", ha expresado el festival.

Comunicado de Interestelar / Instagram

Además, ha indicado que confían en que el grupo "mantenga la coherencia" con los motivos de su decisión y que "actúen en consecuencia con el resto de compromisos musicales" que tengan. Por último, ha reafirmado que la celebración "sigue adelante con la misma pasión de siempre y con la música como verdadero punto de encuentro".