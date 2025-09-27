El compromiso de Daniel Luque con La Maestranza: quince naturales que regaló a Sevilla

Tarde difícil para los toreros que se vieron esfumadas sus opciones de triunfo por las condiciones de los animales. Fue una corrida de Garcigrande falta de casta y desrazada en el tercio de muleta. Ahí se vislumbraron el compromiso de los toreros. Daniel Luque y Borja Jiménez hicieron todo lo posible por conseguir el triunfo en el segundo lleno de San Miguel.

Antes de relatar lo ocurrido, se guardó un minuto de silencio por Rafael Peralta fallecido en el mes de julio.

El diestro Alejandro Talavante en su faena durante la Feria de San Miguel. / Julio Munoz / EFE

Fueron quince naturales de mano baja en la que Luque pudo sacar su pellizco e inventarse la faena al quinto toro. Un manso de salida de manual. Nadie hubiera apostado por el animal excepto el protagonista de la obra. Vaya lío le formó el de Gerena.

Dio los mejores naturales de la tarde aprovechando el vuelo de su franela en el pitón contrario y consintió con la voz a Olvidado en cada embestida: “Vamos, hombre”. De hecho, mandó a parar a la banda de Tejera para sentirse en la faena y que el toro obedeciera el engaño, con las pocas energías que tuvo. Lo consiguió con creces. Muy profundo, vertical y jugando muy bien con su muñeca. Los cambios de mano y dos pases de pecho a la hombrera contraria fueron una delicia. Logró una oreja tras dejar una estocada casi entera. Buena tarde del sevillano. Una vez más, en La Maestranza.

Antes en su segundo, optó por el pitón bueno que era el derecho. Borja Jiménez lo aprovechó para lucirse por chicuelinas por ese lado, de forma inteligente, para ganarse los aplausos del respetable. Antes del inicio con la muleta, se desmonteró Raúl Caricol en un buen tercio de banderillas.

Fue una obra muy inteligente del diestro. Brindó al público y regresó al tercio para comenzar con la rodilla genuflexa ligando al morlaco alrededor de su cuerpo para despertar los primeros olés de la tarde. Basó su faena por el pitón derecho. Destacó una tanda de mano baja muy profunda y un sentido cambio de mano con el mentón en el pecho. Al natural le costó más, el animal mostró complicaciones y reponía en su recorrido, siempre pendiente del cuerpo del torero. El de Gerena volvió a subir los decibelios en la Maestranza con una tanda de pellizco componiendo la figura, muy vertical, rematado con un pase de pecho y un pase de la firma. Las luquecinas fueron el epílogo antes de esfumarse el premio por el fallo con el descabello. Tarde importante de Luque. Una vez más, en La Maestranza.

Borja Jiménez dio una vuelta al ruedo

Llegaba Borja Jiménez a La Maestranza con la vitola de ser uno de los triunfadores del escalafón taurino. Lucía el torero de Espartinas el mismo traje de la salida a hombros en Las Ventas.

Dejó varios delantales de bella factura en el recibo capotero. Su faena empezó con un alto voltaje. El toro galopó hasta el torero de Espartinas que se lo pasó por la espalda en un pase cambiado. Le pegó tres y lo remató con un natural con la mano baja.

El de Espartinas optó por la firmeza en su colocación y la media distancia para rearmar faena a Arrocero. El animal tenía ese carbón que llegaba al tendido pero en cualquier momento podía coger. En algunas tandas, el toro pidió más sitio ya que protestó cuando Jiménez le bajó la mano. Lo tapó muy bien con la diestra y le sacó naturales de buen trazo llevándolo en la franela. Los enganchones en las últimas tandas, quizás por el viento o por las condiciones del animal, terminaron desluciendo la faena. Eso sí, hay que destacar la firmeza y la verdad con la que se puso. El público pidió una oreja que no fue concedida y dio una vuelta al ruedo.

En el sexto, no pudo hacer nada ante el animal más deslucido del encierro. Voluntarioso y muy firme durante toda la faena. Cerró su tarde con una ovación por su compromiso mientras el público abandonaba el coso.

Ficha del festejo Segundo festejo de la Feria de San Miguel 2025. Lleno. Toros de Garcigrande, TALAVANTE , silencio y silencio

, silencio y silencio DANIEL LUQUE , ovación tras aviso y oreja

, ovación tras aviso y oreja BORJA JIMÉNEZ, vuelta al ruedo tras petición y silencio Incidencias: Al finalizar el paseíllo, se guardó un minuto de silencio en memoria de Rafael Peralta, fallecido el pasado mes de julio. Raúl Caricol se desmonteró tras parear al segundo

Talavante se marchó de vacío

Alejandro Talavante se fue inédito. Abrió la tarde con un toro noble de Garcigrande y muy justo de raza. Un animal que no permitió la ligazón en el trasteo ni opciones de lucimiento al diestro. En su otro oponente tampoco cambió mucho el destino de la tarde. Talavante se perdió entre un sinfín de pases sin emoción. Para colmo, el animal se lastimó en una pata. Dos silencios al líder del escalafón.

Y el que quiera más que venga mañana. Morante y Roca Rey se verán las caras después del encontronazo en El Puerto, junto a la alternativa de Zulueta. Uno de los carteles de mayor tirón de la temporada. Para los más rezagados, vengan con antelación a la Maestranza porque se llenará.