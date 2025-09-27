Vivica Genaux: "Este festival de ópera es un complemento perfecto para la atmósfera mágica de Sevilla"

Vivica Genaux (Alaska, 1969) es una de las mezzosopranos más eminentes de la música barroca y del belcanto. Ha actuado en los principales escenarios internacionales y este domingo a las 12:00, en el Espacio Turina, podremos disfrutar de su carisma y virtuosismo en un programa de Cantatas de cámara y sonatas para clave de Domenico Scarlatti. Una cita con mayúsculas que programa el nuevo Festival de Ópera de Sevilla.

PREGUNTA. Muchos la descubrimos cantando arias de Vivaldi en el Teatro de la Maestranza en un duelo de divas que la enfrentó a Ann Hallenberg en 2018. ¿Qué recuerda de aquel combate vocal que arbitraron Diego Fasolis y la Orquesta Barroca de Sevilla?

RESPUESTA. Canté por primera vez en Sevilla en 1998, precisamente en el Teatro de la Maestranza, en Alahor in Granata de Donizetti... ¡Me enamoré de Sevilla desde el primer momento! Fue una gran alegría regresar para el programa con Ann Hallenberg y la Orquesta Barroca de Sevilla. Ann es una de las artistas más extraordinarias y de las personas más bellas que conozco; siempre es un inmenso placer cantar con ella. Volvimos a trabajar juntas en junio de 2025, junto a Fabio Biondi, en el Festival Farnese de Parma, interpretando la ópera I fratelli riconosciuti de Giovanni Maria Capelli. Siempre aprendo algo trabajando con Ann. Posee una energía positiva admirable y una elegancia artística excepcional.

P. Ahora vuelve con un exigente programa centrado en Domenico Scarlatti en el que la acompañarán Egon Mihajlovic (clave), Rami Alqhai (viola da gamba) y Carles Blanch (tiorba). ¿Cuál era su relación con este compositor y qué registros vocales le permite explorar?

R. Esta es la primera vez que interpreto obras de Domenico Scarlatti. He cantado varias piezas escritas por Alessandro Scarlatti, y me encantaron. La idea de presentar su música surgió porque Domenico vivió en Sevilla durante varios años y la influencia andaluza en su estilo musical resulta muy evidente. Aún hoy existe un fuerte vínculo cultural entre Nápoles y Sevilla. Es extraordinario tener la oportunidad de regresar en el tiempo y apreciar esa confluencia de estilos musicales en la primera mitad del siglo XVIII.

Domenico Scarlatti vivió en Sevilla durante varios años y la influencia andaluza en su estilo musical resulta muy evidente. Aún hoy existe un fuerte vínculo cultural entre Nápoles y Sevilla

Estas cantatas abarcan un registro vocal bastante amplio, con numerosos saltos verticales rápidos y abundante síncopa. Son sumamente divertidas de cantar pero como el texto y los ritmos cambian con tanta rapidez, su interpretación resulta más compleja que la de la mayoría de las cantatas que he interpretado. Será maravilloso regresar al Espacio Turina: su magnífica acústica es perfecta para esta música.

P. ¿Qué le parece el nuevo Festival de Ópera de Sevilla y a qué otro concierto del programa le gustaría asistir?

R. Lamentablemente, mi agenda sólo me permite estar en Sevilla unos días y no podré asistir a ninguno de los demás conciertos. ¡El festival es una iniciativa extraordinaria! Organizar un evento de este tipo resulta sumamente complejo y deseo felicitar a todas las personas que lo hacen posible. Sevilla posee una historia extensa y muy importante en sus aportaciones al mundo de la ópera, y es magnífico verla ahora como anfitriona de un desfile tan grandioso de artistas, además de brindar al público la oportunidad de disfrutar de los numerosos y espléndidos espacios que la ciudad tiene para ofrecer. El festival es un complemento perfecto para la atmósfera mágica de Sevilla.

P. Además de por sus soberbias cualidades vocales usted es reconocida por su estudio riguroso y su intensa actividad. También tiene fama de buena profesora. ¿Qué enseñanzas le interesa más transmitir a sus alumnos?

R. Me encanta enseñar, y creo que 31 años de carrera internacional me han dado, sin duda, algo que transmitir a la nueva generación. Disfruto analizando el texto, viviendo experiencias a través de nuevos personajes y siempre estoy explorando cosas nuevas. Animo a los jóvenes cantantes a aprender los idiomas en los que cantan, principalmente porque ello brinda una conexión más directa con el subtexto, las inflexiones culturales y una naturalidad en el habla que de otro modo se pierde.

En la enseñanza, me gusta alentar a los jóvenes artistas a asimilar verdaderamente el texto y a convertirse en el personaje

Una de mis maestras, Claudia Pinza, me transmitió su amor por el recitativo: trabajábamos en encontrar una cualidad cercana al habla en los ritmos, en comprender por qué el personaje cantaba esto, a quién se dirigía, qué esperaba conseguir y cómo reaccionaba frente a los desafíos que se le planteaban en el drama. El recitativo posee una cualidad muy especial al enmarcar el aria que le sigue; esta es una de las razones por las que disfruto tanto interpretar cantatas.

En la enseñanza, me gusta alentar a los jóvenes artistas a asimilar verdaderamente el texto y a convertirse en el personaje, y trato de ayudarlos a encontrar la mejor manera de expresarse a través de la técnica de canto belcantista.

P. ¿La veremos pronto en el Teatro de la Maestranza con un rol belcantista en una ópera ambientada en Sevilla?

R. Por el momento no tengo ningún compromiso próximo con el Maestranza. He disfrutado mucho de los conciertos que he cantado aquí y admiro al teatro por la gran variedad de repertorio que programa.

Vivica Genaux / Nicola Dal Maso

P. Como estadounidense, ¿qué le preocupa más de las dinámicas que sacuden su país, como la violencia política o su efecto sobre las libertades? Más allá, ¿qué puede aportar la música a este momento horrible para los derechos humanos?

R. Esa es una pregunta muy difícil de responder brevemente. Sólo puedo decir que me preocupa la dirección que están tomando hoy en día muchos países, cerrándose en sí mismos y atacando a los demás. Como artista, he tenido el privilegio de trabajar en muchísimos lugares diferentes. Es cierto que aquello que no nos resulta familiar (idiomas, gastronomía, tradiciones) eleva nuestros niveles de estrés y aumenta la probabilidad de que actuemos y reaccionemos desde el miedo.

Al inicio de mi carrera no hablaba muy bien otros idiomas además del inglés, y aunque había vivido anteriormente en Japón y en Bélgica, todavía resultaba difícil como joven artista desplazarme de una producción a otra… Sevilla, Berlín, Chile... durante un mes de ensayos y representaciones. Cuando uno viaja no cuenta con familia ni con un sistema de apoyo de amigos, nada resulta familiar y mi nivel de estrés era realmente intenso. Mi solución entonces fue actuar desde el miedo y cerrarme a los demás, hacer mi trabajo lo mejor posible y concentrarme únicamente en sobrevivir a la experiencia.

Mediante la comunicación -reconociendo y valorando tanto nuestras similitudes como nuestras diferencias- podemos encontrar un terreno común de respeto y, a menudo, de amistad

Lo que he tenido la fortuna de aprender en estos 30 años de trabajo en este hermoso laboratorio de arte es que, al enfrentarnos a lo desconocido, todos sentimos miedo en alguna medida pero que mediante la comunicación -reconociendo y valorando tanto nuestras similitudes como nuestras diferencias- podemos encontrar un terreno común de respeto y, a menudo, de amistad. Desde que comprendí esto, he sido mucho más feliz.

Me considero muy afortunada de tener una exposición diaria a tantas culturas distintas, con el tiempo suficiente para vivirlas de verdad y no sólo como una turista, y con la red de seguridad de estar rodeada de colegas que se encuentran en un camino semejante al mío. Estos factores hacen que la asimilación sea mucho más sencilla, aunque lamentablemente no están al alcance de todos. Actuar desde el miedo y la agresión es algo absolutamente primario, y los seres humanos, en todas partes, deberíamos ser capaces de mucho más que eso.

P. El Espacio Turina es uno de los mejores auditorios de España por su programación sobresaliente pero le falta tener ese reconocimiento también en presupuesto y dotación. ¿Qué le atrae a usted de este escenario donde ha ofrecido algunos de sus mejores y más valientes recitales sevillanos?

R. La acústica del Espacio Turina es realmente muy especial. El tamaño de la sala también permite un nivel de comunicación que resulta cada vez más difícil de encontrar. Siempre es un privilegio ser invitado a regresar.

P. Para despedirnos, ¿podría recomendar alguno de sus próximos proyectos (discográficos o actuaciones en vivo) que le ilusiona de un modo especial?

R. Acabo de salir de una agenda de primavera y verano muy intensa así que estoy deseando disfrutar de un otoño más tranquilo. Durante los próximos meses estaré dedicada en gran medida a la enseñanza, y me hace muy feliz tener por fin tiempo para dedicarme a la nueva generación, con la esperanza de que ellos también tengan la oportunidad de venir a Sevilla en un futuro festival, quizá incluso al hermoso Espacio Turina.