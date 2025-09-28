Jornada de enormes colas en la Comic-Con de Málaga: "Hemos esperado 3 horas al sol para entrar"

Las colas en la San Diego Comic-Con de Málaga son cada vez más largas, caóticas y difíciles de llevar, aseguran los asistentes de la tercera jornada de la convención. El staff del evento ha intentado solventar el caos generado por la gran cantidad de personas que ha asistido a la Comic-Con colocando vallas y cintas que impedían que se salieran de las colas, pero, según comentan los asistentes, esto solo ha provocado una situación mucho más confusa.

Miguel y Javi han venido desde Sevilla para disfrutar del evento de moda de Málaga, pero las enormes colas se lo han impedido: "Para la actividad que tenía, que era una charla sobre cómo hacer el mejor juego de mesa, había una misma cola para gente con reserva y sin ella, y no les ha dado tiempo a escanear a los que tuvieran su reserva hecha", comenta uno de ellos antes de pensar que eso se podía deber a la gran cantidad de personas que estaba esperando para entrar al acto. "No estaba claro dónde estaba el límite", añaden.

Por otro lado, también comentan que, esta mañana, la cola de entrar al recinto colapsó: "Hubo un momento en el que la cola se desmoronó y cada uno iba por su cuenta", explican, y añaden que eso ha ocurrido porque, a las 11.00 horas, comenzaban los eventos y actividades, y al ver que no llegarían a tiempo, las personas que estaban en la cola empezaron a ponerse nerviosas por miedo a perdérselos. "Algo que podría agilizar este problema es que pongan unas vallas o algo similar para agilizar el proceso de entrar y que la gente no se cuele", añaden, indicando que "han tenido que esperar tres horas al sol" para poder entrar al recinto.

La cola para ver a uno de los creadores de Doom, John Romero. / Nacho Agote

La Cola-Con

Muchos de los asistentes del evento han empezado a apodar a la Comic-Con con el nombre de "Cola-Con", por las grandes colas que han tenido que soportar a lo largo del día. Por otro lado, la queja no viene solo de la cantidad de las colas en sí, sino de la organización de estas, dado que algunos asistentes esperaron enormes colas para eventos actividades que no eran las que querían hacer, según Miguel y Javi comentan. "Hemos tenido que preguntar a ocho encargados para poder enterarnos correctamente de adónde ir", explican.

Víctor, Pedro, Luis y José, los cuatro de Alicante, llevan ya dos días de Comic-Con, y, según comentan, "hoy ha sido bastante más desastroso", indicando que han estado una hora haciendo cola sin moverse. "La cola de ayer era más dinámica porque te movías. Lo de hoy se parecía mucho más al concierto de Travis Scott, había avalanchas humanas y muchísimas horas al sol delante. La organización ha sido de lo peor que he visto en mi vida", comenta Víctor.

Por su parte, Luis ha sido testigo de cómo múltiples personas hacían cola hacia la nada: "He llegado a ver una cola que iba hacia una pared, no iba a ninguna parte, solo hacían cola".

Mientras algunas tiendas atendían sin cola, otras tuvieron que crear su propia cola para evitar el descontrol. / Nacho Agote

Además, a José le pareció mal que no avisaran de los límites de las entradas: "Otra cosa que veo muy mal es que, si estás haciendo cola, y en la organización saben que hay un número de entradas limitado, avisen, para que no nos hagan perder el tiempo".

"Ha sido todo una sucesión de colas y de pocos éxitos", añade Víctor, descontento por el día que ha tenido. "La cola que hemos hecho viniendo desde Alicante en coche era más corta que las de aquí", concluye.