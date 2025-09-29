Luces y sombras en la Feria de San Miguel: de la "reconciliación" de Morante y Roca Rey a un duro suspenso ganadero

La Feria de San Miguel en la Maestranza ya ha llegado a su fin. Tuvo que esperar hasta el sexto toro de la tarde, lidiado por Javier Zulueta, para ver la reconciliación en la plaza de Morante y Roca Rey tras el encontronazo que tuvieron este verano en el Puerto de Santa María. Ambos vieron la imposibilidad del triunfo ante la decepción de Núñez del Cuvillo. Una coincidencia que los unió con un cariñoso abrazo que levantó la alegría del público.

A partir de este detalle tan significativo hay que destacar el éxito de taquilla en el coso del Baratillo. Se colgaron los tres llenos de "no hay billetes" en la Feria de San Miguel, que cada vez se está quedando más corta en cuanto a número de festejos. Que tome nota la Empresa Pagés.

Un éxito histórico de audiencia en Canal Sur

Los que se quedaron sin entrada pudieron verlo por las cámaras de Canal Sur TV durante las tres tardes en una retransmisión inédita. Según datos facilitados por la Junta de Andalucía "Canal Sur ha registrado el mejor dato taurino en televisión de los últimos 15 años, con una media cercana a dos millones de espectadores y un 20% de cuota de pantalla, con picos del 30% de share.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, destacó la relevancia del hito: “Tres días de emoción, cultura, arte y tradición. La apuesta de la Junta de Andalucía y de Canal Sur por la tauromaquia es un éxito rotundo”.

Luces y sombras

En cuanto a lo artístico hubo faenas que levantaron a los aficionados de los tendidos como la de Juan Ortega este pasado viernes con el toro Bocinero. El mejor toro de la Feria de San Miguel sin ningún tipo de dudas. El de Triana volvió a reencontrarse con Sevilla en una faena artista, con empaque y rotunda por el lado derecho. Hubo que esperar hasta septiembre para ver una de sus mejores faenas de la temporada. Se inspiró tras ver la torería de Pablo Aguado y el valor seco de David de Miranda. Circulan los rumores que el onubense tiene las horas contadas por firmar con Ramón Valencia como nuevo apoderado.

En la tarde del sábado, la tónica negativa fueron los animales de Garcigrande que llegaron sin raza al tercio de muleta. Los quince naturales de Luque dejaron la firma positiva en una faena que se inventó en los últimos compases. Precisamente, a Borja Jiménez le pasó lo contrario y realizó una faena de más a menos que le costó coger vuelo por las complicaciones del animal. Talavante pasó inédito y se marcó dos silencios.

Y de la tarde de este domingo mejor ni hablar. "Vaya petardo ganadero" gritaron desde el tendido que el público correspondió con una sonora ovación. Una tarde marcada en el calendario taurino que se vio esfumada por la mala condición de los animales y el poco trapío.

Morante volvió a sentir el cariño de la afición tras una temporada histórica en tres naturales, concretamente en uno que se paró el tiempo mientras sonaba Suspiros de España. Una imagen de otra época. Roca Rey sintió la exigencia de la afición sevillana con algunos pitos sobre su colocación y más que nada por su rifirrafe con Morante. Y el nuevo torero de Sevilla, Javier Zulueta, tomó la alternativa en una tarde llena de emociones: buen gusto durante toda la tarde en la que no perdonó ni un quite y estuvo a punto de cortar pelo en su debut. Las lágrimas en el brindis a su padre fueron muy emotivas tras ver cumplido su sueño.