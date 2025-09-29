Roca Rey corta la temporada tras su actuación en la Feria de San Miguel

El matador Andrés Roca Rey pone fin a la temporada 2025 tras las diferentes lesiones que ha venido arrastrando durante todo el año. Según informa su equipo de prensa, "la dolencia más importante es una hernia que padece desde 2019 y que requiere un tratamiento crónico y continuado". Esta lesión se reactivó tras la fuerte voltereta sufrida en Valladolid, provocándole pérdida de fuerza en el hombro y brazo izquierdo.

A este diagnóstico se suman las lesiones acumuladas en el hombro, el tobillo, la fragilidad en el tendón de Aquiles y las costillas derechas, que en los últimos meses le han obligado a torear infiltrado en repetidas ocasiones. Incluso, en la última semana tuvo que causar baja en Logroño, tal y como le recetaron los médicos, pero el diestro hizo el esfuerzo para reaparecer en la Maestranza.

Su última tarde en La Maestranza

Tras su última actuación este pasado domingo, Roca Rey ha tomado la decisión de detener su actividad para preservar su salud. En lo artístico no tuvo suerte en su lote, además de sentir la exigencia de aficionados que le avisaban de la colocación. Pitos que se mezclaron con la voz del torero mientras se jugaba la vida en sus dos faenas. Sacó algunas tandas meritorias de mano baja y fue volteado cuando inició su trasteo de rodillas. Fue una tarde díficil para el diestro, tanto en lo anímico como en lo profesional, que vio esfumadas todas las opciones de triunfo. En el sexto de la tarde quiso reconciliarse con Morante de la Puebla y acabar bien su temporada.

De esta forma, el propio diestro "lamenta profundamente no poder cumplir con las tres corridas que aún tenía programadas, todas con los tendidos prácticamente llenos, y agradece de corazón el apoyo y cariño de la afición en este difícil momento."

Estos son los festejos que se pierde

04/10/2025 Úbeda (Jaén) - Toros de Juan Pedro Domecq y Jandilla para Morante de la Puebla, Juan Ortega, Roca Rey

- Toros de Juan Pedro Domecq y Jandilla para Morante de la Puebla, Juan Ortega, Roca Rey 11/10/2025 Zaragoza (Zaragoza) - Toros de Juan Pedro Domecq para Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso

- Toros de Juan Pedro Domecq para Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso 18/10/2025 Illescas (Toledo) - Toros y novillos de El Capea (antes Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo), Domingo Hernández Martín y Rocío de la Cámara Ysern para Guillermo Hermoso de Mendoza, Roca Rey, Olga Casado

Reaparecerá el 2 de noviembre en Lima

Su reaparición estará fijada el próximo 2 de noviembre en Lima, en una cita histórica en la que lidiará seis toros en solitario con motivo de su décimo aniversario de alternativa.