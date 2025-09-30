El Maestranza se rinde de nuevo al mito de Don Juan en una versión con el baile como agente del caos

El mito de Don Juan es uno de los relatos más universales de la cultura occidental: el seductor impenitente que convierte la conquista en deporte y el engaño en arte, hasta que su desafío al orden moral y divino lo arrastra al infierno. Mozart, junto al libretista Lorenzo Da Ponte, elevó esta figura en 1787 con Don Giovanni, ópera que juega magistralmente entre el drama y la comedia. Su partitura deslumbrante y la energía de sus personajes exploran la fascinación y el peligro del libertinaje, convirtiendo al protagonista en un símbolo eterno de deseo y condena. La obra sigue interrogando al espectador siglos después y es la razón por la que teatros de todo el mundo no se cansan de incorporar en sus programaciones este título explorado en centenares de versiones en la música, el cine, el teatro y la literatura, como ha recordado en la presentación de esta ópera Javier Menéndez, director artístico del Teatro de la Maestranza. Si Sevilla ha inspirado más de 150 óperas, "al menos un 20% de ellas giran en torno al mito de Don Juan", ha comentado el responsable del teatro.

Tras once años de ausencia en Sevilla, el regreso de Don Giovanni de Mozart será, gracias al patrocinio del Banco Santander, este sábado 4 con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la dirección de Lucas Macías, en el foso del teatro. El reparto que encabeza el italiano Alessio Arduini en el papel de Don Juan actuará el 4, 8 y 10 y el segundo reparto, con Jan Anten en el rol protagonista, actuará los días 10 y 12.

El espacio escénico del Paseo Colón apuesta por cuarta vez en su historia por incluir este título en su temporada lírica, esta vez en la propuesta escénica que plantea Cecilia Ligorio, la primera de las versiones que realiza una mujer. Para Menéndez, esta producción para la Ópera de Colonia, estrenada el pasado marzo, "era una oportunidad muy interesante y con un gran atractivo poder atender a la visión femenina" de Don Juan, "un agente perturbador, que rompe con todas las normas morales". La versión que llega al Maestranza, en el marco de la programación de la primera edición del Festival de ópera, dota a la coreografía de un papel protagonista, obra de Lisa Capaccioli, una de las fieles colaboradoras de Ligorio de la última década que entiende aquí "el baile como una catarsis, como una metáfora del libertinaje y el desenfreno de los sentidos", ha explicado en un notable española la coreógrafa.

Para Ligorio, "Don Giovanni más que un personaje es una fuerza, la fuerza del caos, de lo salvaje, lo imprevisible, un ser humano enfrentando a sus sombras que son la muerte, los celos, las obsesiones…" Una fuerza poderosa ante la que cabe preguntarse ¿quién queremos ser frente a las sombras? "Esta energía que desorganiza la vida se vuelve una metáfora del espacio, es un movimiento, una constante reorganización", ha explicado la directora de escena a través de un vídeo. Con este concepto de partida, la escenografía que verá el espectador sobre las tablas del Maestranza es un laberinto "desestabilizador".

Una suerte de bacanal donde la libertad, la sensualidad, la embriaguez llegan a una sociedad inocente que tras la irrupción en sus vidas de Don Giovanni dejará de serlo. "Es la libertad ante las restricciones que la sociedad nos impone", ha explicado Capaccioli. "La libertad de Don Giovanni busca siempre el placer pero con consecuencias muy graves sobre los otros. La danza es para Cecilia una metáfora de los deseos del cuerpo". La coreógrafa ha subrayado la "suerte" de contar con un elenco que se ha lanzado de lleno a esta propuesta arriesgada y "físicamente agotadora", como ha explicado en su turno David Menéndez, en el rol de Leporello en el primer reparto.

Además, Capaccioli ha querido subrayar un aspecto que quizás ha pasado por alto en todas las versiones anteriores: el papel de las mujeres en la obra. En esta adaptaciónn se ha perseguido no retratar a las mujeres que caen rendidas a los encantos de Don Juan "como unas bobas, sin criterio" sino como aquellas que "en determinados momentos de su vida" se han topado con tipos sin escrúpulos como este casanovas que tantas caras tiene.

La ópera perfecta

La dirección musical corre a cargo de Iván López-Reynoso, que ya estuvo en 2020 en Sevilla con otro de los títulos cumbre en las óperas de Mozart: Così fan tutte. López- Reynoso asume esta dirección como "una gran responsabilidad por el vínculo obvio del mito con esta ciudad", a la que la plaza de Doña Elvira y la propia estatua de Don Juan en los Jardines de Murillo evocan el mito. "Don Giovanni es la ópera perfecta. Tiene todo lo que se busca en una ópera: gran dramaturgia, teatralidad, vocalidad, musicalidad…Son tres horas donde todos los compases son hermosos y donde vemos un compositor muy moderno que propone nuevas líneas estéticas desde el barroco tardío".

Además de este Don Giovanni, el Maestranza se suma a la programación del Festival de Ópera, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, con la ópera de cámara Don Juan no existe (días 7 y 9 de octubre), una revisión del mito con la música de Helena Cánovas y libreto de Alberto Iglesias a partir de la obra escrita por Carmen Díaz de Mendoza Aguado, condesa de San Luis, tras asistir a la enésima representación del clásico. "Ejerce de caja de resonancia de aquellas mujeres a las que la historia de la creación artística abandonó en la orilla", ha explicado Menéndez sobre una obra que habla de cancelación femenina cuando este concepto aún no estaba sobre la mesa.

Todavía quedan entradas disponibles para todas las funciones y de las dos óperas, que se pueden adquirir en este enlace.