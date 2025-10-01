Antonio Barahona, la pintura como añoranza de la vida pausada en un patio andaluz

La aspidistra, la pilistra en el habla de nuestros mayores, "es la compañera silenciosa de patios y zaguanes andaluces, representa la unión entre lo que permanece y lo que avanza. Con sus hojas firmes y elegantes, ha acompañado generaciones". En muchas familias, estas macetas se heredan de abuelas a nietos y, de alguna forma, son un "símbolo de continuidad que se abre siempre a nuevas estaciones". Así explica Antonio Barahona (Sevilla, 1983) por qué ha elegido un detalle de esta planta para la creación del galardón con que se distinguirá a quienes reciban los Premios Importantes El Correo de Andalucía, que se entregan el próximo miércoles 8 de octubre en la Fundación Cajasol de Sevilla.

"La apidistra encarna la fortaleza tranquila de nuestra cultura: un emblema de adaptación, resiliencia y memoria viva que invita a seguir construyendo desde lo mejor de lo nuestro". Su imagen representa para Barahona esa Andalucía vieja y sabia, resistente y flexible a las circunstancias, como si se tratara de una evocación del carácter andaluz. Esa mirada está también en la vocación editorial con que esta cabecera histórica, fundada en 1899, se relanzó en febrero de 2024 de la mano de Prensa Ibérica. "Para la creación de este trofeo, apoyarme en la aspidistra venía bien por los conceptos comunes: por un lado, en mi pintura yo hablo de resistencia, de una permanencia de la cultura andaluza, con vectores de pasado que miran al futuro y creo que El Correo de Andalucía también tiene esa intención", explica.

De aspidistras, de sobriedad y alegría -que no son antónimos sino complementarios-, del niño que se crio entre pinceles y lienzos viendo al padre pintar las labores del campo y antes de eso al abuelo, que fue ferroviario de Puente Genil y pintor en sus ratos libres, del niño que "no paraba de dibujar y jugar con los colores a todas horas", de perderse, encontrar el camino y volver al origen, se habla en un bajo de Fray Isidoro de Sevilla, una calle donde todavía bulle la vida de barrio: en el bar saludan por el nombre y los letreros mantienen el sabor local de oficios que ya escasean.

Un taller donde Matilde Coral enseñó a bailar a las niñas de Sevilla

Barahona tiene su taller en el mismo espacio que muchos años atrás fue la escuela de Matilde Coral, la gran referencia del baile de Sevilla que enseñó a centenares de niñas a bailar sevillanas y a mover las manos como palomas, como a ella siempre le gustaba decir. "Al fondo, había un gran espejo, este suelo era el tablao", dice señalando su lugar de trabajo.

Caballetes, decenas de cuadros en las paredes de épocas tempranas y otras más recientes, lienzos enmarcados apilados, una paleta de colores, tarros con pinceles, tubos de pinturas y el color verde como eje de una obra cada vez más reclamada por galerías internacionales (acaba de exponer en una galería de Amsterdam). "En un tiempo donde todo va tan rápido, donde la globalización lo infesta todo y en el que las voces se pueden parecer mucho, es un valor muy importante hablar de esa Andalucía propia, sacar pecho de nuestra propia cultura y de generar mundo. La aspidistra celebra la identidad que sabe renovarse. Su verde sereno recuerda que las raíces, cuando son hondas, permiten crecer hacia el futuro con confianza", describe.

La capacidad de tener un sello propio y a la vez conmover y sorprender en cada lienzo es una complicada ecuación que pocos artistas consiguen. Y, sin embargo, es el sello de Barahona, un pintor que ha encontrado un lenguaje propio e indentificable. "Esa Andalucía que pinto es la añoranza del recuerdo no vivido. Yo soy de Sevilla Este 4ºB, no he tenido un patio con macetas, ni sillas de enea al fresco. Las escenas que yo pinto son el anhelo por el tiempo pausado, la vida calmada", explica sobre esas imágenes que imagina.

Formado en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, formado en talleres bajo el magisterio de Antonio López y con la pincelada suelta de Sorolla como referente, Barahona disfrutó en 2010 de una beca en la Fundación Antonio Gala, en Córdoba, un tiempo de convivencia con artistas de muchas otras disciplinas que enriquecería su pintura y su carácter. Su proyecto, Defensa del costumbrismo andaluz, dejaba de lado toda esa postal prototípica y se centró en retratar la imagen pausada de la vida en calma, sin compás, sin castañuelas, ni lunares, llevó a los lienzos lo que está en el ADN de Andalucía entre los muros de un patio con macetas.