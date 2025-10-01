Historia de los usos y desvelos de las Atarazanas, los astilleros que recobran la luz 30 años después

"El edificio de las Atarazanas de Sevilla es un autentico superviviente". Así define el profesor Pablo Pérez-Mallaína Bueno en su Historia de las Atarazanas de Sevilla, un libro publicado en 2020 por la Diputación de Sevilla, el nivel de resistencia que, pese al paso de los siglos, los gobernantes y la miopía urbanística, han tenido estos antiguos astilleros construidos en tiempos de la Corona de Castilla. Cuando se levantó a mediados del siglo XIII para cobijar las galeras reales, constituía uno de los mayores arsenales de Europa y de él partieron centenares de embarcaciones a remo destinadas a dominar el mar entre el Estrecho de Gibraltar y el Canal de la Mancha.

Hoy, ocho siglos después, más de 30 años de abandono y tres de obras, estas naves situadas en el corazón del barrio del Arenal han recobrado la luz gracias a una compleja intervención y rehabilitación, finanaciada por la Fundación La Caixa y la Consejería de Cultura, que supone todo un hito en materia patrimonial. Con un acto simbólico para la apertura de sus puertas -este miércoles se ha celebrado aquí la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta- falta por conocer el diseño del futuro cultural que, bajo la dirección de la Fundación Cajasol, tendrán este imponente edificio.

A continuacion, un breve repaso por lo que han sido ocho siglos de uno de los astilleros navales más importantes de toda Europa y símbolo del esplender del comercio de Sevilla con el Nuevo Mundo.

Cronología:

Orígenes y Edad Media

1252 – Fundación por Alfonso X. Ordena construir las Atarazanas como astilleros reales en la orilla del Guadalquivir, junto a la Torre del Oro. Tenían 17 naves paralelas, cubiertas con bóvedas de ladrillo, capaces de albergar hasta 30 galeras.

Siglos XIII–XIV – Astillero en activo. Sevilla se convierte en un gran centro naval de Castilla: desde allí se arman expediciones contra el norte de África y se protege el comercio atlántico.

Declive del uso naval

Siglo XV – Problemas de navegación. El encajamiento del Guadalquivir y la progresiva pérdida de calado dificultan el acceso de grandes embarcaciones. Las atarazanas dejan de ser útiles como astillero principal y se buscan nuevos usos.

Etapa comercial y colonial

1503 – Casa de la Contratación. Parte del edificio se destina como almacén para las mercancías de las Indias. Se convierte en centro logístico del comercio ultramarino.

Siglo XVI – Gran actividad mercantil. Las naves se llenan de trigo, aceite, especias y metales preciosos. Sevilla vive su Siglo de Oro comercial y estas naves sirven de depósito estratégico.

Época moderna

Siglo XVII – Reutilización militar. Algunas naves se convierten en almacén de artillería y hospital de la Marina.

Siglo XVIII – Administración de la Maestranza de Artillería. El uso naval queda olvidado y se consolidan funciones militares y logísticas.

Transformaciones contemporáneas

Siglo XIX – Fragmentación y usos diversos. El edificio se degrada y se destina a funciones utilitarias: cocheras, cuarteles, talleres industriales y almacenes. Se pierden varias de las 17 naves originales.

Siglo XX: del olvido a la protección patrimonial

c. 1900 – principios de siglo XX — Uso industrial y de la Maestranza. A comienzos del siglo XX las Atarazanas seguían ocupadas por la Real Maestranza de Artillería, que mantenía en ellas talleres, almacenes y actividad relacionada con la artillería.

1920 — Intervención estética en la fachada. Se documenta la pintura de la fachada hacia 1920, reflejo de intervenciones menores realizadas en la centuria moderna.

18 de julio de 1936 — Papel en el inicio de la Guerra Civil. Al estallar la guerra, la Maestranza y las dependencias de las Atarazanas contenían armamento; su presencia las convirtió en puntos clave de enfrentamiento en Sevilla en julio de 1936.

Décadas de 1940–1950 — Permanencia de uso militar, pero pérdida patrimonial. Tras la Guerra Civil las instalaciones siguieron vinculadas a usos militares y de almacén, mientras el entorno urbano y las necesidades administrativas fueron transformando el conjunto.

1945 — Derribo de cinco naves para la Delegación de Hacienda. En 1945 se demolieron cinco naves del extremo sur del conjunto para levantar el edificio de la Delegación de Hacienda, lo que redujo las 17 naves originales a las siete que hoy se conservan.

Años 1950–1960 — Uso continuado por la Real Maestranza/Defensa. Las naves conservadas sirvieron durante estas décadas fundamentalmente a la Maestranza/Defensa (almacenes, talleres, oficinas), con intervenciones puntuales pero sin una rehabilitación patrimonial integral.

13 de marzo de 1969 — Declaración como Monumento Histórico-Artístico. El Estado declaró oficialmente las antiguas Atarazanas Monumento Histórico-Artístico mediante el Decreto 518/1969 (publicado en el BOE), lo que otorgó protección legal al conjunto.

1970 — Fin de la actividad fabril de la Real Maestranza en el edificio. En 1970 la Maestranza dejó de funcionar como fábrica; el edificio pasó a usos militares menos industriales (centros de reclutamiento, archivos y oficinas) manteniéndose bajo tutela de Defensa.

Años 1980–principios de 1990 — Fueron dos décadas de profundo abandono y una carrusel de propuetas sobre su futuro. El monumento sufrió en este tiempo una progresiva degradación en partes y se sucedieron propuestas de uso (culturales, administrativos) sin acuerdo definitivo; se fueron acumulando estudios y diagnósticos previos a una intervención mayor. Pero se avanzó poco.

1993 — Es este año cuando la Junta de Andalucía adquiere estas naves al Ministerio de Defensa y plantea el primer plan de recuperación. La Consejería de Cultura ejecutó distintas actuaciones arqueológicas y de consolidación con inversiones en los primeros años en los que se abrieron de forma puntual espacios a la visita pública.

1995 hasta 2002 — Obras de consolidación y aperturas parciales. Tras la compra se llevaron a cabo campañas arqueológicas y obras de consolidación (1993–1995) y, con inversiones posteriores, se desarrollaron aperturas parciales destinadas a visitas y exposiciones; un hito fue la reapertura parcial que aparece en prensa en 2002 tras años de intervenciones.

2002- Apertura parcial tras obras iniciales, con visitas y exposiciones limitadas.

2008 – Acuerdo Junta–Fundación la Caixa. Se firma un convenio por 75 años para que la entidad financie la rehabilitación e instale en las Atarazanas el futuro CaixaForum Sevilla.

2009–2011 – Proyectos y retrasos. Se elaboran borradores del proyecto, pero surgen críticas técnicas y patrimoniales; el inicio de las obras se retrasa.

13 de noviembre de 2012 – Renuncia de La Caixa. La Fundación comunica a la Junta que abandona el proyecto en las Atarazanas y trasladará el CaixaForum a la Torre Pelli (Torre Sevilla), donde finalmente se inaugurará en 2017. Esto deja las Atarazanas sin un plan definido durante varios años.

2013–2014 – Incertidumbre y abandono. La Junta asume que el acuerdo con La Caixa se ha roto; se estudian alternativas, pero el edificio permanece cerrado y sin rehabilitación efectiva.

2015 – Proyecto de Guillermo Vázquez Consuegra. La Junta de Andalucía impulsa un nuevo plan cultural: mantener las naves medievales en planta baja y ubicar en plantas superiores espacios expositivos. El proyecto recibe críticas por su impacto en el monumento.

2016 – Oposición de Adepa. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía recurre la licencia de obras; se abre un debate público sobre la conservación integral y los usos culturales del edificio.

2017–2019 – Parálisis. Entre recursos y cambios políticos en la Junta, el proyecto queda estancado, aunque se mantiene la idea de reconvertirlo en un gran espacio cultural público, con el apoto de la Fundación la Caixa.

2021 – Aprobación revisada. La Comisión de Patrimonio da luz verde al proyecto de ejecución de Vázquez Consuegra ajustado, incorporando modificaciones fruto de acuerdos con colectivos patrimonialistas (cubiertas, accesos, forjados).

Diciembre 2021 – Inicio de las obras. Arranca la restauración integral bajo dirección de Vázquez Consuegra y ejecución del Grupo Avintia, con un presupuesto cercano a 18 millones de euros y una duración prevista de 31 meses.

2021–2024 – Restauración en marcha. Se consolidan estructuras medievales, se recupera la lectura espacial de las siete naves conservadas.

Septiembre 2025 – Obras finalizadas. Se anuncia la culminación de la rehabilitación. Las Atarazanas se presentan como un gran centro cultural y de exposiciones en pleno casco histórico, con 7.000 m² recuperados y abiertos a la ciudadanía .

1 octubre 2025 - Celebración del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, celebra este primero de octubre la reunión semanal con sus consejeros en este espacio monumental.

2 octubre 2025 - Acto institucional entre la Consejería de Cultura, la Fundación la Caixa y la Fundación Cajasol en el que se desvelan detalles del futuro uso cultural del edificio, que explotará Cajasol. Acciona es la resposable del diseño cultural y adaptación museográfica.