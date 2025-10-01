Patrimonio da luz verde a la sustitución de la carpintería del Lope de Vega: el Ayuntamiento licitará casi 600 mil euros

El Teatro Lope de Vega ha cumplido tres años cerrado al público y sin programación y con un plan de obras que está sufriendo continuos retrasos. El último, la paralización del contrato de suministro e instalación del elevador montacargas, como adelantó este medio, un elemento clave para que se pueda levantar el telón de uno de los espacios culturales emblema de Sevilla. Pese a los retrasos, la hoja de ruta del Ayuntamiento es la misma: mantiene su compromiso de que el Lope reabrirá como sede de la próxima Bienal de Flamenco, para septiembre de 2026. De hecho, en paralelo al contrato del montacargas, el equipo municipal está trabajando en varios expedientes que están en distintas fases de ejecución, como el de la construcción del telón ignífugo, por valor de 350.000 euros.

Este miércoles el alcalde, José Luis Sanz, ha valorado la aprobación por parte de la Comisión de Patrimonio del proyecto para la sustitución de carpinterías del teatro, lo que correspondería a las numerosas ventanas y puertas del edificio, pues aunque algunos fueron sustituidos en una intervención de final de la década de los 80, otros mantienen los originales de la Exposición de 1929.

Estos elementos están en, palabras de Sanz, "en un estado deplorable, como la mayoría del teatro cuando nos lo encontramos al llegar al Gobierno". Esta intervención cuenta con un presupuesto de licitación de 598.738,42 euros para la carpintería exterior del edificio. "Estamos hablando de ventanas, puertas, carpintería que data de 1929, salieron buenas... Y supone una inversión también muy importante de más de 500.000 euros que mejorará la obra que ya se está llevando a cabo en el Lope de Vega", ha expuesto.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación propone la sustitución completa, conservando las características a nivel de diseño de la actual y mejorando su comportamiento térmico-acústico.