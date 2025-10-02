El andaluz Guillermo Weickert, Premio Nacional de Danza

Guillermo Weickert (Huelva, 1974), galardonado con el Premio Nacional de Danza 2025 en la modalidad de Creación que ha hecho público el Ministerio de Cultura, es uno de los coreógrafos y creadores escénicos más singulares de la escena contemporánea española. Su trabajo, en el que conviven danza, teatro físico y performance, se caracteriza por una búsqueda constante de nuevos lenguajes expresivos y por una manera muy personal de habitar la luz, el espacio y el movimiento.

Según ha informado el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), el jurado ha destacado la "calidad y originalidad" de su pieza Luz sobre las cosas (2024), una coreografía "fascinante en su uso de la luz y el espacio, que conecta con la percepción del cuerpo y la libertad creativa del coreógrafo, director y bailarín". El jurado también ha resaltado que esta pieza se une a otros espectáculos de enorme riesgo presentados en los últimos años que "confirman la solidez de una trayectoria que le ha situado como un artista de referencia para diferentes generaciones en España y en el panorama internacional". El premio está galardonado con 30.000 euros.

Formado como actor en el Instituto del Teatro de Sevilla y como bailarín en el Centro Andaluz de Danza, este onubense formado en Sevilla completó su aprendizaje en prestigiosos programas europeos como los Talleres de Creación Coreográfica de la Junta de Andalucía, la compañía Metros de Barcelona o el Centre de Développement Choréographique de Toulouse. Como intérprete, desde 1995 ha trabajado con referentes de la danza y el teatro físico -entre ellos Sol Picó, Rui Horta, Tanzcompagnie Rubato o la compañía Dame de Pic- y ha colaborado como actor y creador en proyectos teatrales junto a Alex Rigola, Marta Pazos o Carlota Ferrer.

En 2001 fundó Guillermo Weickert Compañía de Danza, con la que ha estrenado piezas tan reconocidas como Go with the Flow, Materialinflamable, Lirio entre Espinas o Luz sobre las cosas (2024), en las que explora la potencia poética del cuerpo y su relación con los elementos escénicos.

Destacan también sus trabajos como coreógrafo en el espectáculo de circo y cabaret burlesque The Hole, la coreografía para la película Ali, de Paco Baños, y Code Unknown, creada para la compañía rusa Dialogue Dance, y Luz sobre las cosas, con la que se encuentra actualmente de gira.

Además de su trayectoria como coreógrafo, Weickert desarrolla una intensa labor docente en España y Portugal, transmitiendo a nuevas generaciones su visión de la escena como un espacio de encuentro entre lo esencial y lo humano.

Janet Novás, Premio Nacional de Danza en la modalidad de Interpretación

Por otro lado, Janet Novás (Porriño, Pontevedra, 1982), ha sido distinguida en Interpretación "por la excelencia técnica y el gran magnetismo de sus trabajos Si pudiera hablar de esto no haría esto, Mercedes máis eu, y su versión final de Where is Janet?, que definen a una bailarina "comprometida con los lenguajes contemporáneos y con una enorme calidad a nivel coreográfico, narrativo e interpretativo".

Además, el jurado reseña que sea una artista que asume riesgos en cada trabajo, capaz de generar un código expresivo, en el que se "hibridan otros lenguajes, que conecta con el espectador desde la honestidad y la intensidad emocional".

El acta concluye que "Novás ha sabido además articular una voz propia a través de sus proyectos, en los que su talento interpretativo se convierte en el eje que sostiene y potencia el discurso coreográfico".

Novás se formó en danza contemporánea entre Madrid, Bruselas y Berlín. En 2008 comenzó a crear y a desarrollar sus propios proyectos, caracterizados por la experimentación y la auto-investigación.

Sus creaciones se han presentado en prestigiosos festivales nacionales e internacionales como Rencontres Chorégraphiques, Festival de Marseille, Festival Nouvelles-Pole Sud, Cement Festival, FIDCU (Montevideo), MOV_S, TNT Dansa, Festival de Otoño a Primavera, Escenas do Cambio y el Festival Bad entre otros.

Entre sus últimos trabajos destaca su participación como actriz protagonista de la película O Corno, de la directora Jaione Camborda, premiada con la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián y con el que fue galardonada en los Premios Goya 2024 como mejor actriz revelación.