Cajasol destina 20 millones para abrir las Atarazanas en 2026 como "el puente entre España y América"

Atarazanas será "el centro cultural que revitalice las relaciones entre España y América", un centro de referencia en Sevilla "y toda España" llamado a ser "uno de los espacios más visitados de toda Europa". Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha sido el encargado de proyectar la siguiente etapa de estos astilleros medievales que han recobrado la luz gracias a un compleja rehabilitación, bajo la dirección del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, en el que se han invertido más de tres años y casi 20 milones de euros, financiados entre la Fundación La Caixa y la Consejería de Cultura.

A estos casi 20 millones se sumarán, según fuentes de Cajasol, otros 20 más para adaptar museográficamente estas naves y dotarlas de una programación estable de la que hasta ahora sólo se conocen señales y líneas generales. Un breve vídeo, mostrado en el acto que ha tenido lugar este jueves bajo una de las bóvedas centrales del edificio, sugieren una apuesta por un tipo de experiencia cultural en la que la tecnología "puntera" será la protagonista para recrear los hitos de la relación de Sevilla con los pueblos del Nuevo Mundo. Sin poder avanzar una fecha concreta todavía, la previsión es que sea 2026 el año de la apertura al público como centro cultural, que se sumará al eje patrimonial que representan Catedral, Archivo de Indias y Reales Alcázares.

La relación de Sevilla y el río Guadalquivir con la otra orilla del Atlántico será el eje sobre el que pivotará el futuro de este monumental espacio que este jueves se ha abierto a una nutrida representació del mundo de la cultura, la empresa y las instituciones de Sevilla y Andalucía en un acto en el que han participado Patricia del Pozo, consejera de Cultura, Rafael Chueca, subdirector general de Cultura de la Fundación la Caixa, José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, y Antonio Pulido, que en su calidad de responsable de la institución concesionaria de la explotación cultural del edificio, recoge el testigo de "muchos, muchos años" hasta culminar una obra y "el expediente más complicado que ha gestionado la consejera", desde 2019.

Ha sido unánime las palabras de reconocimiento al equipo de la Consejería que se ha topado en este proyecto con la contestación de entidades conservacionistas, la desestimación en su día como sede para el Caixafórum o el incremento de los costes de la obra, por citar algunos de los apuntes que relató en su intervención el responsable de la Fundación la Caixa. Chueca recordó en su discurso la primera visita al edificio, en 2007, y el asombro entonces por las posibilidades de este edificio que en sus ocho siglos de historia ha sido astillero de galeras y barcos de la Corona de Castilla, fábrica de artillería, sede del ministerio de Defensa... y el espacio donde se tallaban a los jóvenes para su ingreso en la mili, el consejero de Industria, Jorge Paradela, entre ellos, como compartió entre Del Pozo.

Mientras la apertura al público llega, la Fundación la Caixa pondrá en marcha en las próximas semanas una serie de visitas públicas al edificio, de los que dará información puntual para el registro por parte de los interesados.