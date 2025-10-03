Dietrich Henschel: “La música de Philip Glass te arrastra a una atmósfera mágica de la que no puedes escapar, es como un trance”

El nuevo Festival de Ópera de Sevilla ha logrado incorporar a sus carteles a Dietrich Henschel, el barítono alemán que se mantiene, desde hace más de cuatro décadas, como una de las estrellas indiscutibles de la música antigua y la contemporánea. El domingo se despedirá del público sevillano en la última de las tres funciones programadas de la ópera-ballet de Philip Glass Les enfants terribles. Hablamos con él de su carrera y de algunos detalles de esta producción, que ha supuesto su flechazo con Sevilla, ciudad donde trabaja por primera vez.

PREGUNTA. ¿Qué le atrae más de esta obra en la que Glass alterna a cantantes con bailarines en su acción, y que representan en la Fábrica de Artillería?

RESPUESTA. Por un lado, la cohesión del equipo artístico y técnico que el festival ha logrado reunir en esta producción propia: son profesionales muy capacitados que van todos a una. Y por otro, me gusta mucho tener al público sentado a un lado y otro, entre nosotros, formando parte de una representación que siento como muy íntima. En lo musical, en esta obra hay un flujo constante que te transporta a otra dimensión, fuera del tiempo y la realidad. Su música repetitiva te arrastra a una atmósfera mágica de la que no puedes escapar, es como un trance.

P. Les enfants terribles cierra el tríptico que Philip Glass dedicó a textos de Jean Cocteau y tiene fama de ser muy desafiante para los intérpretes y para el público.

R. Había cantado mucha música minimalista y participado en varias óperas del norteamericano John Adams, desde Doctor Atomic al rol principal de Nixon en China, pero nunca había interpretado a Philip Glass. Y aunque encuentro elementos comunes, la música de Glass me parece incluso más complicada. En Les enfants terribles emplea solamente tres pianos como base musical, no hay sonido orquestal. Los pianos son instrumentos muy exactos y exigen también a los cantantes ser muy precisos, pues apenas se nos deja libertad de fraseo o de respiración. Además, en la obra se hace un uso muy especial del francés por alguien que no es un hablante nativo. La idea musical de Philip Glass no siempre es completamente congruente con el flujo de la lengua francesa, lo que supone un reto adicional para los cantantes.

“Me fascina recorrer esta ciudad y hallar en la gente real detalles de los personajes de las óperas sevillanas que he cantado”

P. En su extenso currículo hay un lugar especial para el premio Grammy que obtuvo por Doktor Faust de Busoni. ¿Qué representó ganarlo en un momento tan temprano de su carrera?

R. Fue una coproducción entre la Ópera de Lyon y el Teatro Chatelet de París que se grabó e hizo despegar mi carrera de un modo que nunca hubiera imaginado. Ganó el Grammy al mejor disco de ópera cuando yo ni siquiera sabía que existían esos premios. A raíz del éxito rotundo, en la misma noche del estreno me contrataron para cantar en la Ópera Garnier de París Pelléas et Mélisande de Debussy, y desde entonces tengo una vinculación tremenda con el repertorio francés, aunque no sea mi lengua materna. En 2023 volví a interpretar Doktor Faust en el Maggio Musicale Fiorentino y me alegró constatar que un rol que preparé hace varias décadas seguía emocionando, ahora en una nueva producción con videoinstalaciones completamente diferente a la de mi debut.

P. ¿Qué siente al estar Sevilla tras haber cantado tantas historias ambientadas en ella?

R. He hecho unas 14 óperas ambientadas en Sevilla, incluidas Don Giovanni, Le nozze di Fígaro, El barbero de Sevilla y muchas otras que han sido decisivas en mi fama y mi desarrollo profesional. Recuerdo con especial agrado el montaje del Barbero que representé en el Gran Teatro de Ginebra, en Suiza, a cargo de un equipo netamente español y con una escenografía que recreaba un lugar real de Sevilla que por fin he podido encontrar aquí. Me fascina estar en esta ciudad y hallar cualidades y detalles de la gente real que están presentes en esos personajes. Sevilla es la ciudad de la ópera por antonomasia, por la cantidad de historias ligadas a ella que han inspirado a compositores de Francia, sobre todo, pero también de Italia, Austria… Que este festival nazca reivindicando esas óperas sevillanas y la fuerza que tiene aquí la música antigua me encanta.

P. Si tuviera que elegir una de sus óperas sevillanas, ¿por cuál apostaría?

Por Don Giovanni, que he cantado alrededor de 60 veces en diferentes producciones por todo el mundo. Y me gusta no solo por las exigencias físicas para la carrera de un cantante sino porque don Juan tiene una personalidad arrolladora y te exige ser un verdadero actor.

“En España uno de mis ídolos musicales es el algecireño Sánchez-Verdú, de quien estrené ‘El viaje a Simorgh’ en el Teatro Real”

P. Algunas de las mayores personalidades de nuestro tiempo le han confiado el estreno absoluto de sus obras, como el compositor y director húngaro Peter Eötvös, fallecido el año pasado. ¿Qué destacaría de su fértil trabajo con la música contemporánea?

R. He realizado el estreno mundial de, al menos, 15 obras. En España uno de mis ídolos es el algecireño José María Sánchez-Verdú. Participé en la puesta de largo de El viaje a Simorgh en el Teatro Real de Madrid con la fantástica escena del artista catalán Frederic Amat, gran amigo mío desde entonces. Cada música es la consecuencia de lo que vino antes, incluida la música popular. Y para interpretar ópera contemporánea es esencial haber estudiado a fondo y cantado los repertorios anteriores, incluidos Wagner, Mozart, el barroco y, por supuesto, quien para mí inventó la ópera, que es Monteverdi.

P. ¿Por dónde quiere que evolucione su carrera vocal, que pronto celebrará medio siglo?

R. La voz evoluciona, sigue un curso y un proceso, cambia con los años y gana profundidad. Al principio de mi carrera tenía la facilidad que te da la juventud para cantar las tesituras más altas pero madurar te da una sabiduría técnica que te permite abordar repertorios mucho más variados. Nunca quise limitarme a cantar un repertorio concreto. En mis más de 40 años de carrera he hecho de todo pero algunos roles solo los canté en una única producción. Por eso ahora me interesa mucho acercarme, desde mi voz actual, a esos papeles que ya canté décadas atrás, cuando era muy joven, y enriquecerlos con una mayor carga actoral. Pienso, por ejemplo, en muchas obras de Wagner y en los roles para barítono de Strauss, que planeo cantar muy pronto, ahora que me siento más preparado para encararlos. En este momento de mi vida quiero disfrutar mucho más de mis dotes actorales e interpretativas, buscar el equilibrio entre mi voz y mi escena.