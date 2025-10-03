El Festival de Cine se reivindica como el escaparate del audiovisual andaluz

Los trabajos más recientes de algunos de los cineastas andaluces con más presencia en los circuitos, de Alfonso Sánchez a Remedios Malvárez, de Santi Amodeo o Fernando Franco, tendrán un gran protagonismo especial en la programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025, que arranca el próximo 7 de noviembre en una edición que distinguirá a la estrella francesa Juliette Binoche, uno de los nombres capitales del cine europeo contemporáneo, con el Giraldillo de Honor.

El director del certamen, Manuel Cristóbal, ha defendido los títulos de los creadores andaluces como parte nuclear de la apuesta con la que el festival levantará el telón: “Es un compromiso y una alegría seguir dando visibilidad al cine andaluz, reflejando la riqueza de un cine que se atreve con todos los registros: desde la memoria y la identidad hasta el humor o la experimentación más radical. Esa pluralidad es su mejor carta de presentación”.

En total, hasta 48 títulos del cine andaluz recorren transversalmente la programación del 22º Festival de Cine Europeo de Sevilla, desde la Sección Oficial el certamen a la clásica sección Panorama Andaluz. En concreto, en la Sección Oficial a concurso del Festival, la productora gaditana Playa Chica presenta, en su estreno nacional tras pasar por Karlovy Vary, el largometraje La Anatomía de los Caballos, con dirección del peruano Daniel Vidal Toche y guion del propio director escrito junto a Ignacio Vuelta, también productor de esta historia que nos lleva a los Andes para preguntarnos si las revoluciones llevan a algo, y por qué el deseo de lucha y de cambio siempre parece fracasar.

El formato cortometraje, espacio de libertad creativa y semillero natural de nuevas voces, "ocupa por primera vez un lugar central en la programación", ha subrayado el director, del Festival al formar parte de la Sección Oficial. En este apartado este año habrá dos cortometrajes andaluces en estreno mundial a concurso con otras producciones europeas: Hermanas, escrito y dirigido por Setefilla González Naranjo y Javier Barbero Montes (Premio Carmen 2023 al Mejor Corto Documental por Nos acompañamos), y Baile de Feria, escrito y dirigido por Bernabé Bulnes (Premio Asecan a la Mejor Dirección Novel en 2023); dos relatos familiares que navegan en el lenguaje de la ternura, la memoria y los cuidados, y que retratan a la Sevilla más humana.

La apuesta por el documental para entender la diversidad andaluza

La Sección Embrujo, centrada en el cine más audaz e innovador, abraza en paralelo el estreno nacional de la ópera prima de la cineasta granadina Lucía Selva, Quién Vio losTemplos Caer, un documental híbrido con guion de la propia Selva junto a Joan López Alonso, que explora las ruinas culturales de Granada, abordando la saturación turística y la pérdida de patrimonio e identidad.

Entre los pases especiales, el festival ha programado siete documentales y un largo de ficción de autores o productores de Andalucía. En el género del documental destaca el trabajo de Remedios Malvárez y Arturo Andújar en Fandango, Premio Carmen el Mejor Documental 2024, una road movie musical que recorre el alma jonda de Huelva, escrita por la propia Malvárez junto a Miguel Ángel Parra.

Con dirección del sevillano Alfonso Sánchez y guion de Eva Montoya, descubrimos en Pendaripen la historia no contada del Pueblo Gitano. En Lorca en la Habana, dirigida y escrita por José Antonio Torres y Antonio Manuel, se explora la huella que la estancia del poeta dejó en Cuba, así como la que Cuba dejó en él.

Por su parte Velintonia 3 de Javier Vila, con guion del propio Vila junto a Leticia Salvago, rescata del olvido la memoria colectiva que habita la casa, refugio y hogar del Premio Nobel de Literatura sevillano y también poeta Vicente Aleixandre.

En esta línea, Luis Gordillo. Manual de Instrucciones, firmada por Sema D’Acosta y Antonio García Jiménez, repasa la vida y obra de otro sevillano ilustre y uno de los referentes más destacados del arte contemporáneo español.

Por su parte, Francisco Campos dirige El GIgante Mudo recuperando la herencia española en el país mexicano; y la memoria sigue siendo el motor del documental en La muralla de los prisioneros que escribe y dirige José Luis Tirado, narrando la construcción de la Muralla del Estrecho a manos de prisioneros de guerra durante la posguerra española.

Y en Special Screenings, la cinta La Casa en el Árbol tendrá su premier en Sevilla, una incursión en el cine de terror desde el cine de autor del director y guionista Luis Calderón, sevillano al frente de La Barbería Films.

En la clásica sección Panorama Andaluz, el festival ha programado cuatro largos de ficción y diez documentales para mostrar la diversidad de voces del paisaje audiovisual de Andalucía. Escrita y dirigida por el sevillano Santi Amodeo, basada en los relatos del escritor norteamericano David James Poissant, El Cielo de los Animaleses una colección de cuentos sobre la pérdida; con Raúl Arévalo, Manolo Solo y Jesús Carroza entre el reparto.

En Tras el verano dirigida por Yolanda Centeno y escrita por ella misma junto a Jesús Luque, se aborda los conflictos sentimentales de las separaciones con Juan Diego Botto, Alexandra Jiménez y Ruth Gabriel en los papeles principales. Patricia Ross, José Luis García-Pérez, Víctor Clavijo y Eva Almaya protagonizan Rabioso, un thriller de acción con reminiscencias de wéstern contemporáneo que escribe y dirige Luís María Ferrández. Por su parte, La Tierra de Amira, dirigida por Roberto Jiménez, con guion de Pedro García Ríos y Rodrigo Martín, profundiza en los vínculos afectivos entre culturas, a través de los personajes que interpretan Mina El Hammani (una de las protagonistas de Élite), Pilar Gómez, Manuel Morón o Joaquin Núñez.

En un rápido repaso por los largos documentales que ofrece este año Panorama Andaluz, está En Silencio, documental que escribe y dirige la actriz y cineasta Sara Sálamo para reflejar desde la intimidad la resiliencia del futbolista del Betis Isco Alarcón, en su lucha privada contra la lesión que lo ha retirado de los campos de fútbol.

Fernando Franco produce Una Película de Miedo, escrita y dirigida por Sergio Oksman, en la que el propio cineasta y su hijo pasan unos días de verano en un hotel abandonado en Lisboa, muy parecido al icónico hotel de El Resplandor. En Ellas en la Ciudad la debutante Reyes Gallegos, que escribe el guion junto a Rafael Cobos, dirige un acercamiento documental a las calles y plazas de los barrios periféricos de Sevilla, a través de las abuelas y madres que siguen siendo el alma de la ciudad.

La Marisma, dirigida por Manu Trillo, y escrita por él mismo junto a Darío García García, recorre los paisajes naturales y humanos del Bajo Guadalquivir como escenario de reflexión y contemplación ante la amenaza de un mundo cambiante. Antonio. El Bailarín de España, escrita y dirigida por Paco Ortiz, explora con el recurso de archivos y registros inéditos, la vida del legendario bailaor y coreógrafo sevillano Antonio Ruiz Soler.

Tiempo entre Olivos, documental escrito y dirigido por la jienense Fany de la Chica, es una metáfora visual del paso del tiempo, la pérdida de las tradiciones y la decadencia del mundo rural andaluz. En Plaza Nueva a las Diez, Carmen Tortosa escribe y dirige un documental que explica cómo la vida sigue vibrando a los 60 años, un homenaje a la fuerza del espíritu humano y a la capacidad del arte para llenar de vida cualquier lugar. Por su parte Moisés Salama, con guion coescrito por Miguel Ángel Oeste, dirige No Sea Tu Falta, un autorretrato íntimo y familiar que aborda al cumplir 70 años en un ejercicio de memoria que explora sus orígenes, sus raíces y su identidad. Completa la apuesta documental de Panorama Andaluz, Los Pinceles de la Baronesa’ de Julio Muñoz Gijón, periodista, creador del personaje Rancio y colaborador de El Correo de Andalucía, junto a Mauricio Angulo; y el documental biográfico Sueños Flamencos del sevillano Juanma Suarez.