Juliette Binoche, Giraldillo de Honor del Festival de cine europeo de Sevilla

El Festival de cine europeo de Sevilla está en la recta final de los preparativos en un otoño cultural intenso. Después de la noticia de que esta cita cultural recupera la lectura de las nominaciones a la Academia Europea del cine, los óscar del viejo continente, y de que el maestro Costa-Gavras será uno de los homenajeados de esta edición, el festival ha hecho público este viernes una de las grandes noticias de esta edición: Juliette Binoche recibirá el Giraldillo de Honor del certamen, el máximo galardón honorífico que se otorga en esta cita.

Ha sido el alcalde, José Luis Sanz, el encargado de desvelarlo en una mensaje en X_"Sevilla une su memoria cinematográfica🎞️ al nombre de una de las actrices más versátiles y valientes de Europa: Juliette Binoche. Recibirá el Giraldillo de Honor, el máximo reconocimiento del Festival de Sevilla en su 22ª edición de la que estamos muy ilusionados".