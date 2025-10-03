Niña Pastori celebrará la Navidad en Sevilla en un concierto único en el FIBES

La Navidad de Sevilla en 2025 tendrá un brillo especial gracias a la voz de Niña Pastori. La artista gaditana ha confirmado que el 28 de noviembre llegará al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) con un concierto único dentro de su gira navideña 2025, un espectáculo diseñado para celebrar la época más mágica del año.

Tras el éxito de su disco "Feliz Navidad" y de una gira que colgó el cartel de “entradas agotadas” en más de 20 conciertos, Niña Pastori amplía su recorrido con una propuesta pensada para emocionar y reunir al público en torno a la música y la ilusión de estas fechas.

Un espectáculo lleno de magia e ilusión

El concierto en Sevilla será una experiencia diferente, con un repertorio exclusivo para la ocasión. Niña Pastori interpretará en directo las canciones de "Feliz Navidad", un álbum en el que cumplió el sueño de grabar un disco íntegramente dedicado a esta celebración, y que se ha convertido en un referente para los amantes de la música navideña.

Además, el público podrá disfrutar de una selección de clásicos de la Navidad, interpretados con la sensibilidad y el duende que caracterizan a la artista. El resultado será un espectáculo emotivo, festivo y cargado de ilusión, ideal para compartir en familia y vivir el espíritu de estas fiestas desde el corazón de la música flamenca.

La gira navideña que conquista escenarios

El anuncio de este concierto llega después de una gira triunfal en la que Niña Pastori llenó teatros y auditorios de toda España, llevando su propuesta navideña a un público entregado que respondió agotando entradas en cada cita.

Con este nuevo recorrido, la cantante reafirma su compromiso con un formato que combina lo mejor de la música en directo y a una ciudad de profundas raíces musicales, siendo Sevilla una de las paradas más esperada de la gira.

Entradas y detalles del concierto

Las entradas para el concierto de Niña Pastori en Sevilla estarán disponibles a partir del martes 7 de octubre a las 10:00 horas en la web Fibestickets.

La cita promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales de la Navidad 2025 en Andalucía, reuniendo a seguidores de todas las edades en torno a la voz de una de las artistas más queridas y reconocidas de la música española.

Una Navidad con la voz de Niña Pastori

Con más de 25 años de carrera y una trayectoria marcada por el éxito, Niña Pastori sigue demostrando que su música es capaz de emocionar y trascender generaciones. Su gira navideña 2025 es una oportunidad única para disfrutar de esta artista gaditana, que convierte cada concierto en una celebración única.

El 28 de noviembre, Sevilla vivirá una noche especial en FIBES, donde la música, la tradición y la magia navideña se unirán en la voz de Niña Pastori para inaugurar la temporada más entrañable del año.