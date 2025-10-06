Alberto Rodríguez, Giraldillo de Honor en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla reconocerá este año al director sevillano Alberto Rodríguez con el Giraldillo de Honor, el máximo galardón honorífico que concede el certamen. El anuncio supone uno de los momentos más destacados de una edición que ya había confirmado homenajes a la actriz francesa Juliette Binoche y al maestro Costa-Gavras, además de recuperar la lectura de las nominaciones a la Academia Europea del Cine, los conocidos como “Óscar del viejo continente”.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, celebró la noticia subrayando el vínculo del cineasta con su ciudad: “Ha sabido mostrar como nadie las mil caras de Sevilla y transformar nuestra ciudad y su imaginario en un universo cinematográfico infinito. El Festival de Sevilla homenajeará con el Giraldillo de Honor a uno de nuestros vecinos más queridos: el director Alberto Rodríguez”.

Un sevillano universal del cine

Alberto Rodríguez Librero (Sevilla, 11 de mayo de 1971) es uno de los directores más reconocidos del cine español contemporáneo. Formado en Imagen y Sonido en la Universidad de Sevilla, inició su carrera en 1997 con el cortometraje Banco, junto a Santiago Amodeo, que obtuvo 15 premios y marcó el inicio de una filmografía reconocida tanto por la crítica como por el público.

En el año 2000 debutó en el largometraje con El factor Pilgrim, pero sería con 7 vírgenes (2005) cuando empezó a consolidarse como una de las voces más sólidas del cine español. Con Grupo 7 (2012) obtuvo 16 nominaciones a los Premios Goya, logrando dos estatuillas, antes de dar el gran salto con La isla mínima (2014), la gran triunfadora de los Goya con diez galardones, incluida la mejor película.

Rodríguez también ha trabajado en televisión, con series como Hispania, la leyenda o La Peste, esta última ambientada en la Sevilla del siglo XVI y muy bien recibida por crítica y público. En 2015 fue distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía tras recibir la Medalla de Andalucía en 2013. Su último gran éxito, Modelo 77 (2022), inauguró la 70ª edición del Festival de San Sebastián.

Con este reconocimiento, el Festival de Cine Europeo de Sevilla sitúa a Rodríguez junto a las grandes figuras internacionales que han recibido el Giraldillo de Honor, en una edición que promete consolidar la cita hispalense como uno de los grandes escaparates culturales del continente.