El ciclo "Gran Selección" aterriza por tercer año consecutivo en el Teatro de la Maestranza, reuniendo a la élite mundial de la música clásica

Hay programaciones y ofertas culturales que transcienden por encima de lo meramente artístico, y se convierten en una cita ya marcada en el calendario. Esto es precisamente lo que ha pasado con el ciclo "Gran Selección" que aterriza por tercer año consecutivo en el Teatro de la Maestranza. Una cita, que con tan solo tres ediciones, ha conseguido señalar a Sevilla en el mapa de las grandes capitales musicales europeas.

El secreto de su éxito reside en algo más que una buena programación, si no en la capacidad de reunir a formaciones y directores de referencia internacional, nombres que habitualmente llenan auditorios en Londres, Berlín, Viena o Nueva York, y que ahora hacen escala en nuestra ciudad.

Una constelación de estrellas en el escenario

La Orquesta y Coro Nacionales de España y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, se incorpora por primera vez al ciclo / Rafa Martín

Por el Maestranza desfilarán algunos de los grandes templos sinfónicos del mundo, la London Symphony Orchestra, una institución con más de un siglo de historia y una de las formaciones más admiradas del planeta, la Chamber Orchestra of Europe, aclamada por su excelencia técnica y su sonido equilibrado, la Orchestre des Champs-Élysées, referente mundial en la interpretación historicista.

A ellas se suman la Orquesta y Coro Nacionales de España y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que se incorpora por primera vez al ciclo, apostando también por la presencia del talento nacional en un cartel de resonancia global.

Pero no solo las orquestas tomarán el protagonismo, sino también los directores y solistas que encabezan cada concierto: Viviremos una experiencia única gracias a "El anillo sin palabras" de Wagner bajo la batuta revolucionaria de Teodor Currentzis al frente de MusicAeterna.

El público sevillano podrá disfrutar también del virtuosismo de Martha Argerich, leyenda viva del piano, del talento de la joven violinista María Dueñas o del carisma de Arcadi Volodos y Seong-Jin Cho, nombres que llenan salas en todo el mundo.

Martha Argerich actuará junto con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla / Adriano Heitmann

Un puente entre Sevilla y el mundo

El ciclo "Gran Selección" ha conseguido establecer entre Sevilla y el mundo un puente cultural gracias a la música. Gracias a la apuesta del Teatro de la Maestranza, Sevilla ha conseguido destacar entre las grandes capitales musicales del planeta. Cada temporada, el teatro logra atraer producciones y giras que, de otro modo, solo podrían verse en escenarios como el Barbican de Londres o la Philharmonie de Berlín.

Y es que esta conexión internacional no es casualidad, ya que responde a la voluntad del teatro de convertir no solo su escenario, sino también su ciudad, en un referente dentro del panorama clásico europeo, una meta que se ha ido alcanzando concierto a concierto.

Más allá del repertorio

En esta edición, el público no solo escuchará a los grandes compositores —Beethoven, Brahms, Wagner, Vivaldi y Bach—, sino que vivirá una experiencia inmersiva donde la música, la interpretación y la emoción se funden en una atmósfera única. Cada espectáculo es un viaje que traslada al espectador desde el clasicismo de Beethoven hasta la espiritualidad de Bach, pasando por la intensidad romántica de Wagner y la elegancia barroca de Vivaldi.

La excelencia como sello en el Maestranza

Con "Gran Selección", el Teatro de la Maestranza demuestra que la excelencia artística no entiende de fronteras. Su programación, marcada por la ambición y el rigor, sitúa a Sevilla en el epicentro de la música clásica, ofreciendo al público andaluz una oportunidad única de disfrutar en casa de lo mejor que puede escucharse en los grandes escenarios del mundo.