La escritora cordobesa Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025

El jurado ha señalado que ‘El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática’ propone "una forma de 'revuelta radical', la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual

La escritora Remedios Zafra Alcaraz (Córdoba, 1973) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2025, por 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática', galardón concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido la obra por "ser una reflexión sobre los objetos de la modernidad tardía, un homenaje a la libertad y a la pasión creativa y, a la vez, una fuerte crítica de las condiciones del rendimiento del trabajo intelectual en el presente por su violencia burocrática, tristeza administrativa y deshumanización tecnológica".

Además, el jurado ha señalado que ‘El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática’ propone "una forma de 'revuelta radical', la de la reapropiación del tiempo y de la cultura como reactivadores del disfrute y del goce intelectual.

