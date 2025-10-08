Aplazado el MyPlaylist Fest 2025 en Sevilla por cuestiones "económicas y logísticas"

El esperado MyPlaylist Fest 2025, que estaba previsto celebrarse en los exteriores del Estadio de La Cartuja los días 10, 11 y 12 de octubre, ha tenido que ser aplazado debido a la coincidencia con otros eventos en el entorno. "Se pospone debido a circunstancias fuera de nuestro control relacionadas con la convivencia de varios eventos en el espacio de los exteriores del Estadio de la Cartuja y las consecuencias económicas y logísticas derivadas de esta coyuntura", han informado este miércoles a través de sus redes sociales.

La organización ha informado que, durante las últimas semanas han trabajado "intensamente" para hacer posible esta primera edición. Sin embargo, "nuestra prioridad absoluta es ofrecer una experiencia de primerísimo nivel, tanto para el público como para los artistas, y no vamos a ofrecer menos de lo que prometimos", han señalado.

El festival, concebido como una propuesta original y participativa, ofrecía la novedad de que sería el propio público quien decidiría parte del cartel y premiaría a los artistas en directo a través de una aplicación oficial. Entre los artistas que iban a actuar figuraban Melendi, Pignoise, Iñigo Quintero, Los Estanques, El Canijo de Jerez y Travis Birds, entre otros.

Desde la organización no han precisado una nueva fecha para que el evento pueda celebrarse con todas las garantías y han pedido comprensión a los seguidores. Además, han asegurado que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la próxima convocatoria, mientras que aquellos que lo deseen podrán solicitar la devolución a través de los canales oficiales.

"Queremos agradecer de corazón la confianza de quienes decidan conservar su entrada. Como muestra de nuestro compromiso y gratitud, tendrán un extra especial en el festival cuando anunciemos las nuevas fechas", han avanzado.

El MyPlaylist Fest 2025 prometía no ser “un festival más al uso”, combinando música en directo con gastronomía callejera, ambiente de Feria y una cartelera hecha a medida por los propios asistentes. Su aplazamiento supone un revés para los miles de aficionados que esperaban disfrutar en octubre de esta novedosa experiencia en la capital hispalense.