Jurgen Mayer, el arquitecto de Las Setas, firma el cartel de la Feria del Libro de Sevilla que trae a David Uclés

Las Setas son hoy un icono contemporáneo de la ciudad de Sevilla. Aunque su diseño creo controversia en su día, el Metropol Parasol es hoy el emblema de la modernidad arquitectónica que habita en el corazón mismo del centro histórico de la ciudad. Esa convivencia entre lo nuevo y lo antiguo es el espíritu que mueve la nueva etapa de la Feria del Libro de Sevilla, que abandera como director el periodista y escritor Antonio Agredano que este miércoles ha presentado en el Ayuntamiento de Sevilla el cartel anunciador de la Feria del Libro junto al arquitecto alemán Jurgen Mayer, el autor del icónico edificio.

Junto al alcalde, José Luis Sanz, Mayer ha presentado el cartel que ha diseñado y que rinde homenaje al Monumento de Colón en los Jardines de Murillo, y en concreto, "a uno de los leones que lo flanquean, capturando con un enfoque simbólico y contemporáneo. El arquitecto ha reflejado en este cartel su visión vanguardista con los símbolos históricos de la ciudad, expresando su conexión con la ciudad, y resaltando su valor como cruce de culturas, épocas y estilos", han explicado los organizadores de la cita cultural. Mayer regresa a la capital andaluza con una obra que celebra tanto el legado cultural como el patrimonio monumental de la ciudad. Su cartel no solo será la imagen representativa de la feria, sino también un punto de diálogo entre la arquitectura, la literatura y la memoria visual de la ciudad.

Entre los autores más relevantes de esta edición destaca el jienense David Uclés, autor de La Península de las Casas vacías, editada por Siruela. que ha recibido numerosos reconocimientos.

El pregón a cargo de Inma Aguilera

En la presentación del cartel, el alcalde ha anunciado que la periodista malagueña Inma Aguilera será la encargada de dar este año el pregón inaugural, un autora que destaca por ser una voz comprometida con la literatura contemporánea y con una sólida trayectoria que la convierte en una figura clave del panorama actual que ha abordado la historia de ciudad en diferentes obras, como La dama de la Cartuja, con la que inauguró una nueva etapa en su carrera literaria que le mereció el reconocimiento al mejor libro revelación en los premios Un año de libros 2024; o La pintora de la luz, esta última novela con la Plaza de España como telón de fondo. En 2016 recibió el XXI Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla por la obra El aleteo de la mariposa y, cuatro años más tarde, recibió una mención especial en el VIII Premio Internacional HQÑ por El excéntrico señor Dennet. También ha sido galardonada en varios certámenes de cómic y ha publicado diversos trabajos académicos.

"Más que una Feria del Libro"

El director de la Feria, el escritor Antonio Agredano ha destacado que “la FELISE 2025 aspira a convertirse en mucho más que una feria del libro. Queremos un auténtico festival de ideas, creatividad y encuentro ciudadano que dignifique y potencie el patrimonio cultural y emocional de nuestra ciudad”.

Además de David Uclés e Inma Aguilera, la cita cultural recibriá a la escritora y periodista Milena Busquets, al ilustrador italiano premiado internacionalmente Andrea Antinori y las escritoras Margarita del Mazo y Susanna Isern, en el caso de la programación para el público infantil. Además, el evento literario Reader Con repite este año para acercar a los lectores jóvenes andaluces a sus escritores favoritos, con nombres como Paula Gallego o Ashley Poston entre otros.

Entre los asistentes al acto también se han dado cita el presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla, Rafael Rodríguez, que ha destacado el compromiso de todos los colaboradores, instituciones, editoriales y profesionales del libro con el objetivo de impulsar "una feria más ambiciosa y abierta a los nuevos lenguajes de la literatura".

Este año, entre los patrocinadores figuran la Diputación de Sevilla, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, Grupo Anaya, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Loyola, Fundación José Manuel Lara, Fundación Unicaja. Como colaboradores se encuentran la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el gremio de librerías de Sevilla y Provincia, la editorial Penguin Random House Grupo Editorial, el Consulado General de Portugal en Sevilla y Camoes Instituto de Coooperación y de la Lengua de Portugal.