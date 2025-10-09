La cumbre musical del G-5 llega a Sevilla con mucho 'age' y muy poca vergüenza: "El caos es el que manda en este grupo"

Frente a una veintena de periodistas, Muchachito recuerda cuando medio equipo sufrió "un ataque de cagarrinas". Unos minutos después, el Canijo de Jerez se pone a hablar de las virtudes de comer potaje y beber vino. "Somos la banda más bocazas que existe", reconoce Tomasito durante la presentación de su concierto en el Cartuja Center CITE. Kiko Veneno, disfrazado de preso con gorrito incluido, asiente. Y entre tanto surrealismo sureño, Diego el Ratón, el quinto miembro de este supergrupo, resume en una frase la filosofía del G-5: "El caos es el que manda aquí".

Casi dos décadas han tenido que pasar para que estos cinco artistas volvieran a reunirse. En 2006 se juntaron, sacaron el álbum Tucaratupapi y hasta ahora. "En 19 años, dos discos. Eso demuestra la voluntad de trabajo que hay en el mundo", suelta con age Muchachito Bombo Infierno durante la rueda de prensa, celebrada este pasado martes. Pero eso sí, han regresado a lo grande: con una gira y 11 canciones nuevas en las que "cada uno ha aportado su estilo" hasta dar con temas como Vaya sarao, Badajoz o Helsinki.

"Esperamos que el próximo disco salga dentro de otros 19 años", confía Kiko Veneno, el miembro más veterano del G-5. El que han lanzado hace solo unos meses, El que quiera dormir, que se compre una colchoneta, refleja a la perfección ese "cantar lo que se hace en cada momento: desde andar en calzoncillos por casa a comer galletas", tal como señala Tomasito. "Es el estar ahora aquí", precisa Muchachito. Una forma de concebir la música que les ha llevado a recorrer toda España con una última parada fijada para este 2025: Sevilla.

Un concierto "especial" con Begines y Ruibal

Será en la capital andaluza, en las tablas del Cartuja Center CITE, donde Kiko, Canijo, Muchachito, Ratón y Tomasito celebrarán su última cita de este año. "Es un concierto muy especial, Sevilla es gloria bendita para nosotros", confiesa el Canijo de Jerez. "Queremos traer a Pepe Begines, que vino con la idea de la canción de El Porro, y al gran Javier Ruibal, al que siempre le damos las partes más bordes en nuestras colaboraciones. Además, avisaremos al Selu y el Gago por si se quieren apuntar", adelanta el histórico vocalista de Los Delinqüentes.

La fecha de este show, además, le da un extra al asunto: el 1 de noviembre, Día de los Difuntos. Aunque eso no aporta ni un punto de dramatismo a los componentes de este G-5 musical: "Ni habíamos caído en ese detalle, la verdad. Pero ahora que lo sabemos, cantaremos ese 1 de noviembre para resucitar a los muertos de las tumbas", afirma el guitarrista jerezano Diego Pozo, más conocido como el Ratón.

Así son en este quinteto. No hay más que ver la estampa: los cinco con su disfraz de prisionero delante de un buen número de periodistas. Descaro, guasa y age hasta para promocionar un concierto. El propio Ratón define de manera perfecta qué es en realidad este G-5: "Esto una dictadura anarquista, aquí no manda nadie. El caos es el que manda en este grupo". Y el Canijo añade: "Y la comida y la bebida. Eso también".