La RAE manifiesta su "absoluta repulsa" ante la "agresión" de García Montero al director de la institución

El pleno de la Real Academia Española ha manifestado su "absoluta repulsa" ante las declaraciones que ha realizado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, este jueves. Así, lo consideran una "agresión" hacia su homólogo de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

"El pleno ha acordado por unanimidad manifestar su absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas en la víspera del comienzo del X CILE (Congreso Internacional de la Lengua Española). Esta es una ocasión fundamental para la cultura y la lengua españolas, que reúne representaciones de todas las naciones hispanohablantes, que el director del Instituto Cervantes ha enturbiado con sus declaraciones", explica la RAE en un comunicado recogido por Europa Press.

Elegido democráticamente, "labor extraordinaria"

Desde la RAE, el pleno ha mostrado su ofensa y ha defendido al director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua, asegurando que este ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones, además de haber "desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones".

"Las declaraciones son especialmente lamentables al comenzar un Congreso que inaugurarán Su Majestad el Rey y la Excma. Sra. Presidenta del Perú, en el que, entre otras actividades, se va a recordar a Mario Vargas Llosa, uno de los académicos y escritores en español más relevantes del último siglo", continúa la RAE.

Aun así, la RAE ha indicado que "siempre" ha estado "muy satisfecha" de sus "excelentes" relaciones históricas con el Instituto Cervantes y desean que se mantengan "en el futuro".

El pleno de la RAE se ha reunido en su su sede de Madrid, y con la asistencia por vía telemática desde Lima de los académicos desplazados a Perú para asistir al X CILE. También ha asistido el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Declaraciones del director del Instituto Cervantes

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, se ha referido este jueves a la relación que mantiene con su homólogo de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado. "La RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias y eso, personalmente, también crea distancias", ha afirmado.

Así se ha expresado el director de la institución cultural en el Foro de la Nueva Comunicación, al ser preguntado por su relación con Muñoz Machado en vísperas de la celebración del X Congreso Internacional de la Lengua Española, que organizan en Arequipa (Perú) la Real Academia Española y el Instituto Cervantes, junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el país anfitrión.

Previamente, García Montero ha declarado que, como filólogo, "estaba acostumbrado a hablar en la RAE con Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha, Darío Villanueva... grandes filólogos y grandes hombres de la cultura".

Respecto a la relación de ambas instituciones, el director del Instituto Cervantes ha indicado que tienen e intentan "colaborar" para lo que, a su juicio, "hay que respetar la independencia". "Nosotros, por la propia definición del Instituto desde que se puso en marcha, nos sentimos vinculados con la diversidad de todas las lenguas del Estado", ha explicado.

"Mantener la unidad dentro del respeto"

En este sentido, García Montero ha añadido que "a veces" no comprenden "la cerrazón de lo que es reconocer una riqueza". "Nos sentimos parte de una comunidad --somos el 9%-- que, para proyectar el español internacionalmente, debe reconocer que formamos parte de una comunidad y que nadie tiene derecho a hacer el centro ni decirle a los demás cómo tienen que hablar, sino a mantener la unidad dentro del respeto de cada cual a hablar el español", ha defendido.

Por eso, ha asegurado García Montero, el Instituto Cervantes colabora "mucho con los servicios diplomáticos, las embajadas, las instituciones latinoamericanas y las instituciones que tienen que ver con las otras lenguas del Estado".

La Real Academia Española y el Instituto Cervantes organizarán del martes 14 al viernes 17 de octubre al X Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad peruana de Arequipa, un encuentro que reúne a destacadas figuras y asociaciones de todo el mundo hispanohablante, que contará con la asistencia el Rey Felipe VI.

Esta edición estará dedicada al Premio Nobel de Literatura, el escritor Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado 13 de abril, que nació en Arequipa y jugó un papel crucial para que el evento se realizara en su ciudad natal. La última edición se llevó a cabo en 2023 en Cádiz tras suspenderse en Perú por la "inestabilidad política" que vivía entonces el país.