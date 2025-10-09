El húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025

La Academia Sueca ha otorgado este jueves el Premio Nobel de Literatura 2025 al escritor húngaro László Krasznahorkai, poeta del apocalipsis y cartógrafo de los rincones más sombríos, melancólicos y hermosos del ser humano. Considerado uno de los grandes renovadores de la novela europea, Krasznahorkai ha seguido los pasos de Annie Ernaux y ha hecho escala en el premio Formentor, del que fue vencedor en 2024, antes de salir de órbita con el Nobel. En su día, el jurado del Formentor ensalzó al húngaro por una “potencia narrativa que envuelve, revela, oculta y transforma la realidad del mundo”, palabras que suscribe ahora la academia son su galardón.

La obra de Krasznahorkai, moral, visionaria y tremendamente comprometida, es una madera flotando en mitad de un naufragio; un retrato laberíntico y minucioso retrato de una sociedad al borde del colapso moral y espiritual. “Yo soy un canario en la mina cuyos trinos no sirven para alertar, lo que mi literatura dice una y otra vez es: 'demasiado tarde, demasiado tarde, tarde'”, ironizaba el año pasado en Marrakech.

Nacido en 1954 en Gyula, estudió en Budapest, alternó trabajos manuales como la minería al pastoreo nocturno de vacas y se estrenó en 1985 con ‘Tango satánico’, densa y desesperanzada historia de un cooperativa fallida que Béla Tarr convirtió en película de culto e histórica sucesión de planos secuencia.

El galardón, dotado con 11 millones de coronas suecas, unos 948.000 euros al cambio, se entregará el 10 d diciembre en Oslo. La última ganadora del premio fue la escritora surcoreana Han Kang, de quien el jurado destacó su capacidad para confrontar “traumas históricos” y “la fragilidad de la vida humana”.

