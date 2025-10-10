Jornadas abiertas en las Atarazanas para redescubrir los antiguos astilleros medievales: fechas para la visita

La obra de las Reales Atarazanas ha concluído y ahora queda por delante que la Fundación Cajasol comience la adaptación museográfica de este espacio monumental que ha recobrado la luz tras una compleja intervención integral impulsada por la Fundación la Caixa y la Junta de Andalucía. Para mostrar a la ciudadanía el resultado de estas obras, y antes de que la entidad que preside Antonio Pulido inicie la segunda fase de obras para la que va a destinar 20 millones de euros, Junta y Caixa organizan unas jornadas de puertas abiertas en las Reales Atarazanas para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano el resultado de la reciente rehabilitación de este emblemático monumento antes de su futura transformación en espacio museístico.

Las jornadas transcurrirán entre los días 23 de octubre y 2 de noviembre de 9 a 18 horas (el último pase es a las 17:15h) y el acceso será libre y gratuito bajo inscripción. La iniciativa busca acercar el patrimonio histórico a la ciudadanía y fomentar el conocimiento de la riqueza arquitectónica de la ciudad.

La rehabilitación de las Reales Atarazanas de Sevilla, un espacio con ocho siglos de historia, culminada tras más de tres años de obras y una inversión superior a 20 millones de euros, se considera el gran hito patrimonial de Sevilla en el siglo XXI.

Aportación cultural

El proyecto, dirigido por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, ha restaurado elementos originales como el muro de barbacana, las cerchas de madera medievales y los elementos de fundición, además de adecuar 8.625 m² para su uso cultural. La intervención ha permitido recuperar el monumento manteniendo sus valores patrimoniales y creando un espacio polivalente que acogerá visitas culturales, exposiciones y actividades didácticas que contribuirán a revitalizar el eje cultural que une el centro histórico con el río Guadalquivir.

Durante las jornadas de puertas abiertas, los visitantes podrán recorrer un itinerario especialmente diseñado para admirar los principales espacios rehabilitados y comprender el valor histórico y arquitectónico del monumento. El acceso será libre y gratuito, pero con un itinerario delimitado para preservar el edificio y garantizar la seguridad de los visitantes.

Fundación ”la Caixa”, actual concesionaria del espacio y la Junta de Andalucía, titular del inmueble desde 1993, han sido los principales impulsores de la rehabilitación, mientras que la Fundación Cajasol asumirá posteriormente la programación cultural y museística, centrada en la relación histórica de Sevilla con el Guadalquivir y América.