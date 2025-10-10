Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toros

Morante causa baja en Zaragoza antes del doblete histórico del 12 octubre en Las Ventas

El sevillano se muestra dolorido tras el percance sufrido en Úbeda el pasado sábado

El diestro Morante de la Puebla en la Monumental de Las Ventas.

El diestro Morante de la Puebla en la Monumental de Las Ventas. / JUANJO MARTIN / EFE

A.M

Morante no estará esta tarde en Zaragoza. Este pasado jueves, a través de su representante, informó que causaría baja en Zaragoza a causa de las molestias y dolores que sufre en la rodilla derecha tras el percance sufrido en Úbeda el pasado sábado.

Una noticia que ha llegado a falta de 48 horas del doblete histórico del próximo 12 de octubre en Las Ventas. Lidiará por la mañana un festival homenaje a Antoñete en el que hay una gran expectación y por la tarde una corrida de toros con Fernando Robleño - que se despide - y Sergio Rodríguez.

Manzanares y Morante causan baja en el cartel

La empresa Zúñiga y Toros, gestora de la plaza de toros de Zaragoza, ya ha anunciado en su página web y a solo seis horas del paseíllo los cambios en el cartel de la corrida de este viernes de la feria del Pilar, para la que ya se conocían las bajas de los diestros Morante de la Puebla y José María Manzanares, ambos por diferentes lesiones.

La ausencia de Manzanares era sabida desde hace días, cuando, por la lesión sufrida en la feria de Murcia, el alicantino ya anunció su caída de los festejos que le restaban esta temporada.

Según esa reseña, y sin que haya comunicado oficial ni se haya informado expresamente a los medios de comunicación, en el festejo de esta tarde entran los diestros Sebastián Castella y Fernando Adrián, que han cortado orejas en las tardes anteriores del abono pilarista, mientras que se mantiene el aragonés Cristiano Torres, que tomará la alternativa con toros de Núñez del Cuvillo.

Con el "no hay billetes" en las taquillas, en la web de la empresa aún no se especifica ni el plazo ni la forma para que el público ejerza su derecho de devolución del precio de las entradas por los cambios de cartel inicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Andalucía en alerta este jueves: tres provincias con avisos por fuertes tormentas por la DANA Alice
  2. El nuevo barrio del Higuerón convertirá la SE-20 y la carretera de Brenes en vías urbanas y estará dividido por el metro
  3. La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla
  4. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 9 de octubre de 2025
  5. El Puerto de Sevilla se reivindica como nodo logístico ante la oportunidad de la futura Base del Ejército en Córdoba
  6. Las palabras de Bartra sobre Isco: 'Más allá de su magia, admiro su evolución mental y su forma de sobreponerse
  7. La DANA Alice se agrava en Andalucía este viernes: seis provincias afectadas con lluvias fuertes y tormentas
  8. Las cinco estaciones de metro desde Pino Montano hasta la Macarena estarán rodeadas de plazas y arbolado

Isco deja las muletas y avanza en su recuperación con el Betis

Isco deja las muletas y avanza en su recuperación con el Betis

Entrenúcleos se viste de los años 50 con el Rockin’ Rally, el festival más retro de Andalucía

Entrenúcleos se viste de los años 50 con el Rockin’ Rally, el festival más retro de Andalucía

BBVA abre este viernes 60 oficinas hasta las 21.00 horas para que los accionistas "rezagados" de Sabadell acepten la OPA

BBVA abre este viernes 60 oficinas hasta las 21.00 horas para que los accionistas "rezagados" de Sabadell acepten la OPA

Triana ya conoce a sus Reyes Magos y el Heraldo de la cabalgata de 2026

Triana ya conoce a sus Reyes Magos y el Heraldo de la cabalgata de 2026

Utrera transforma sus calles históricas con fondos europeos Next Generation

Utrera transforma sus calles históricas con fondos europeos Next Generation

Vídeo | Medio centenar de municipios de Sevilla aspiran a construir 1.500 VPO a precio asequible con ayuda de Diputación

Vídeo | Medio centenar de municipios de Sevilla aspiran a construir 1.500 VPO a precio asequible con ayuda de Diputación

Morante causa baja en Zaragoza antes del doblete histórico del 12 octubre en Las Ventas

Morante causa baja en Zaragoza antes del doblete histórico del 12 octubre en Las Ventas

Israel comienza a deportar a los españoles de la segunda flotilla a Gaza

Israel comienza a deportar a los españoles de la segunda flotilla a Gaza
Tracking Pixel Contents