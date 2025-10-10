Morante causa baja en Zaragoza antes del doblete histórico del 12 octubre en Las Ventas

Morante no estará esta tarde en Zaragoza. Este pasado jueves, a través de su representante, informó que causaría baja en Zaragoza a causa de las molestias y dolores que sufre en la rodilla derecha tras el percance sufrido en Úbeda el pasado sábado.

Una noticia que ha llegado a falta de 48 horas del doblete histórico del próximo 12 de octubre en Las Ventas. Lidiará por la mañana un festival homenaje a Antoñete en el que hay una gran expectación y por la tarde una corrida de toros con Fernando Robleño - que se despide - y Sergio Rodríguez.

Manzanares y Morante causan baja en el cartel

La empresa Zúñiga y Toros, gestora de la plaza de toros de Zaragoza, ya ha anunciado en su página web y a solo seis horas del paseíllo los cambios en el cartel de la corrida de este viernes de la feria del Pilar, para la que ya se conocían las bajas de los diestros Morante de la Puebla y José María Manzanares, ambos por diferentes lesiones.

La ausencia de Manzanares era sabida desde hace días, cuando, por la lesión sufrida en la feria de Murcia, el alicantino ya anunció su caída de los festejos que le restaban esta temporada.

Según esa reseña, y sin que haya comunicado oficial ni se haya informado expresamente a los medios de comunicación, en el festejo de esta tarde entran los diestros Sebastián Castella y Fernando Adrián, que han cortado orejas en las tardes anteriores del abono pilarista, mientras que se mantiene el aragonés Cristiano Torres, que tomará la alternativa con toros de Núñez del Cuvillo.

Con el "no hay billetes" en las taquillas, en la web de la empresa aún no se especifica ni el plazo ni la forma para que el público ejerza su derecho de devolución del precio de las entradas por los cambios de cartel inicial.