Oviedo celebra la Fiesta del Desarme, el Menú de la Paz

La ciudad de Oviedo se viste de gala para la llegada de su fiesta gastronómica más querida: el Desarme. Este evento, que cada año congrega a miles de comensales, estrena en 2025 la declaración oficial de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Industria y Turismo que subraya el atractivo cultural e histórico de esta celebración única.

El Desarme no es solo un festín; es una lección de historia servida en la mesa. Sus orígenes se remontan al 19 de octubre de 1836, una fecha que quedó marcada por una contienda militar. La celebración de la victoria y, sobre todo, el final del conflicto se selló con una comida de confraternización que trascendió el tiempo.

El Desarme es, en esencia, el Menú de la Paz. Su significado fundacional es el de tender la mano y compartir comida sencilla y caliente entre quienes, poco antes, estaban enfrentados. Es el testimonio vivo de que el entendimiento y la amistad pueden nacer de un plato de cuchara.

El menú es inmutable y siempre se sirve en este orden: Garbanzos con bacalao y espinacas, seguidos de Callos al estilo de Oviedo, y para rematar, Arroz con leche.

Se trata de un ritual gastronómico que, desde hace casi dos siglos, los restaurantes de Oviedo mantienen con devoción, convirtiéndolo en el menú más antiguo de España que se sigue sirviendo de forma ininterrumpida.

Escapada Ideal

La declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional impulsa al Desarme a una nueva dimensión. Del 16 al 26 de octubre, la gastronomía será el epicentro de la capital asturiana, con 71 restaurantes ovetenses sirviendo el menú completo durante las Jornadas Gastronómicas.

La fiesta gastronómica se ha enriquecido con una completa agenda de actividades paralelas que se desarrollan a lo largo de dos semanas.

El Menú del Desarme / Ayuntamiento de Oviedo

En este 2025, las actividades potenciarán el carácter de Menú de la Paz: la ciudad rendirá homenaje y recreará los episodios de conciliación que dieron origen a la tradición. Además, la programación incluye un animado concurso de disfraces de época que transforma el centro de Oviedo en una urbe del siglo XIX, concursos de poesía y fotografía, y la celebración de conferencias y conciertos.

El punto culminante será el fin de semana del 25 y 26 de octubre (coincidiendo con los Premios Princesa de Asturias), con la celebración del XIII Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme. Este emotivo acto reúne a cofrades de toda España, Francia y Portugal, quienes desfilan llenando de color, alegría y tradición las calles de Oviedo.

El Desarme es una experiencia completa que fusiona gastronomía, historia, tradición y diversión. Gracias a la llegada de la alta velocidad ferroviaria, que conecta Madrid con Oviedo en menos de tres horas, y a las excelentes conexiones aéreas nacionales, esta fiesta está ahora más cerca que nunca.

Para facilitar la visita, la ciudad ha articulado la “Escapada del Desarme”, un paquete turístico en el que varios hoteles ofrecen ventajas exclusivas para quienes deseen disfrutar de esta tradición. Oviedo se posiciona así como un destino de escapada original y diferente para este otoño, invitando a todo el país a sentarse a la mesa para celebrar el menú de la concordia.

Más información sobre Las Jornadas y la Escapada del Desarme en: www.visitoviedo.info; www.otea.es y https://eldesarme.es/