Santiponce revive la Roma clásica con el V Festival ‘Itálica Despierta’ del 14 al 19 de octubre
El festival acogerá también del martes 14 al jueves 16 unas Jornadas Técnicas en la que prestigiosos expertos historiadores y arqueólogos darán a conocer al público las últimas investigaciones y hallazgos del conjunto arqueológico
La localidad sevillana de Santiponce celebrará del martes 14 al domingo 19 de octubre la V Edición del Festival Romano ‘Itálica Despierta’, una cita que volverá a revivir el espíritu de la antigua Roma en el municipio que acoge uno de los conjuntos arqueológicos de esta civilización más reconocidos en todo el mundo.
La localidad sevillana de Santiponce se prepara para revivir el esplendor de la antigua Roma con la V edición del Festival Romano ‘Itálica Despierta’, que se celebrará del 14 al 19 de octubre. Este evento, bajo el lema ‘Itálica. Ciudad Ceremonial’, llenará las calles de historia, cultura y gastronomía romana, con recreaciones históricas, talleres, visitas guiadas, conferencias y un gran desfile final que recorrerá la antigua ciudad de Itálica.
Programación y actividades
Recreaciones históricas, talleres didácticos, actividades gastronómicas, performances, visitas guiadas, conferencias y un gran desfile serán los principales ejes de las decenas de actividades de la programación de este evento, que en esta edición girará en torno al título ‘Itálica. Ciudad Ceremonial’ y que está organizado por la Asociación de Amigos del Monasterio San Isidoro del Campo y Centuria Romana de Santiponce y el Ayuntamiento de Santiponce, con la colaboración de la Universidad de Sevilla, la Diputación de Sevilla, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Ruta Bética Romana, el Centro Cotidiana Vitae y el grupo de teatro La Revolera.
Como si de un auténtico viaje en el tiempo se tratase, los vecinos y visitantes podrán sumergirse en la vida y cultura de la antigua Roma asistiendo a una boda romana, descubriendo sus rituales funerarios y entrenamientos militares, aprendiendo el papel de las amas de cría o de la guardia pretoriana o divirtiéndose con los juegos infantiles de la época, así como participar en talleres de escritura latina, realización de mosaicos o lucernas y calendarios romanos, entre otros. En lo gastronómico, además de probar vinos reconstruidos según los tratados agrícolas de la época, se introduce este año una cata de cerveza, que dará cuenta de su importancia como alimento básico en el mundo antiguo.
Gran desfile y clausura en Itálica
Como colofón de la fiesta llegará el domingo 19 a las 11.30 h. con un gran desfile, que partirá de la Plaza de la Constitución donde se dará la salida con una impresionante suelta de palomas. Tras discurrir por varias calles del entramado urbano de Santiponce, con música y danza para amenizar el recorrido, se adentrará en la antigua ciudad de Itálica hasta llegar al Anfiteatro. La comitiva estará formada por vecinos y vecinas del municipio y por grupos de recreación histórica de varias localidades (esclavos, senadores, centuriones, legionarios y ciudadanos libres), pero a la misma podrá sumarse cualquier persona con la única condición de que esté ataviada con indumentaria de la época. La clausura del festival en el Teatro Romano será a las 14 horas, cuyo acto será consagrado gracias a la participación de un grupo de vestales.
Para las visitas guiadas, los talleres, algunas de las recreaciones, y las catas, hará falta reservar entrada a través de www.giglon.com. El resto de actividades son gratuitas hasta completar aforo. Más información en el teléfono 641810705 y en el correo italicadespierta@gmail.com y en el Centro Temático de la Vida Cotidiana en Roma ‘Cotidiana Vitae’ (Plaza de la Constitución, 11) entre el 17 y el 19 de octubre.
