La música urbana de Mora reúne al público más joven en Sevilla: lleno en Cartuja

El cantante puertorriqueño Mora ha desatado la locura este domingo 12 de octubre en Sevilla. Cuatro horas antes de que comenzara su concierto en el Live Sur Stadium de la Isla de la Cartuja, los alrededores del recinto ya estaban abarrotados de jóvenes —en su mayoría adolescentes de unos 15 años— que aguardaban con impaciencia la apertura de puertas para ver a su ídolo.

El ambiente en la zona era de auténtica euforia juvenil, con grupos de amigos cantando los temas del artista y padres formando largas colas de coches para dejar a sus hijos a las puertas del estadio. La expectación por el recital del intérprete de Tuyo y Modelito era evidente horas antes de que arrancara el espectáculo.

El concierto, programado para las 21:00 horas, forma parte de la gira Lo mismo de la otra vez Tour, con la que Mora —nombre artístico de Gabriel A. Mora Quintero (San Juan, 1996)— presenta su último trabajo discográfico, Lo mismo de siempre, lanzado en mayo y en el que colaboran artistas como C. Tangana.

El día que Mora cumplió el sueño de un fan en Sevilla La última vez que Mora pisó un escenario sevillano dejó una de las imágenes más recordadas del Puro Latino Sevilla Fest 2024. Ante más de 30.000 personas y en plena ola de calor que superó los 41 grados, el artista puertorriqueño protagonizó uno de los momentos más virales del festival: subió a un fan al escenario para cantar con él. El joven, llamado Pablo, llamó la atención del cantante ondeando una bandera de Puerto Rico entre el público. Ante la insistencia de los asistentes, Mora lo invitó a subir y juntos interpretaron Hibiki el tema que el artista comparte con Bad Bunny. “¿Te la sabes todas?”, le preguntó Mora. “Sí”, respondió el sevillano, antes de cumplir su sueño de cantar con el mismo micrófono que su ídolo. El público estalló en gritos y aplausos, coreando el nombre de Pablo, que se convirtió en protagonista inesperado de la noche. “Ha sido el mejor día de mi vida”, confesó el joven tras bajar del escenario.

El evento se celebra en la zona exterior del Estadio Olímpico de la Cartuja, dentro del Sector Norte, y cuenta con distintos tipos de entradas, desde los 55 euros de pista general hasta los 198 euros del Front Stage Premium. La apertura de puertas se realizó de forma escalonada desde las 18:30 horas.

El paso de Mora por Sevilla confirma el tirón del trap y el reguetón latino entre el público joven, que ha convertido al artista boricua en uno de los fenómenos musicales más seguidos del momento.