Carnaval
Jesús Bienvenido anuncia el nombre de su próxima comparsa y confirma su participación en el COAC 2026
El autor que logró el primer premio en la modalidad el pasado Concurso ha subido este martes a las redes sociales un vídeo con el nombre de su siguiente agrupación
Tras un parón de casi una década en la modalidad de comparsas en adultos, Jesús Bienvenido logró de nuevo un primer premio. Lo consiguió con Las ratas, una agrupación redonda tanto en su concepción como en el desarrollo. Y tras el triunfo conseguido en el pasado Concurso, este autor gaditano ha confirmado este martes a través de redes sociales su participación en el próximo COAC 2026.
"Comparsa de Cádiz. Carnaval 2026", escribe una mano en una servilleta a bolígrafo en el vídeo publicado por el grupo en Instagram. Y justo después de esta anotación, pone el que será el nombre de la agrupación de Jesús Bienvenido para el próximo año: DSAS3. "Contra la IA, alegría. Nos vemos en las tablas", ha sido el escueto mensaje que ha elegido este comparsista para acompañar las imágenes.
Antes de regresar con Las ratas al Falla, la última participación de este autor fue en 2017. Tras su retirada compuso El rámper y El balsero, dos geniales híbridos entre teatro y carnaval que representaba -y cantaba- en solitario. También colaboró con la música de las chirigotas del Canijo Qué caló y Chernobyl, el musical, así como con varias agrupaciones de la modalidad de infantiles como Las hijas de Neptuno.
