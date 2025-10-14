Nueva confirmación en Icónica: Aitana vuelve este año a la Plaza de España

Aitana volverá al icónico escenario de la Plaza de España el próximo 5 de junio. Es la última confirmación de Icónica Santalucía Sevilla Fest y supone el regreso de la catalana al festival después de que abriera el cartel del festival en su cuarta edición de 2024.

Ha sido la propia artista la que ha revelado en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica. El arranque de la gira tendrá lugar el 14 de marzo en Buenos Aires, en el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

No será hasta mayo cuando llegue a España para presentarse, el 9, en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

La siguiente cita será la de Sevilla, el 5 de junio, en Icónica, para continuar el 12 y 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola y el 26 en Avilés. En julio la gira continúa el 4 en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 en Zaragoza, el 12 en Cádiz, el 18 Úbeda y el 22 estará en A Coruña.

En septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao. Ya en octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro. En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

Un idilio con Sevilla

Con esta nueva cita, se confirma el idilio de la cantante catalana con Sevilla, ciudad a la que acude cada año. Concretamente, este verano ha venido en dos ocasiones: a la velada de Ibai Llanos en el Estadio de la Cartuja y también estuvo presente en el homenaje al flamenco organizado por la Academia de los Grammy Latino.

Es la segunda vez, además, que Aitana se subirá al escenario de Icónica. Se suma así a los artistas ya confirmados para la sexta edición del festival sevillano, como son Jamiroquai y Pablo Alborán.